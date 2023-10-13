"Захопити з півдня і півночі": ЗС РФ перекинули три свіжі бригади на штурми Авдіївки, — WP

За даними журналістів, російські війська проводять штурм міста з 10-12 напрямків одночасно за підтримки авіації. Але чотири російські батальйони втратили наступальні можливості через втрати.

Related video

Кілька днів тривають інтенсивні бої за Авдіївку Донецької області. Російські війська розпочали велику атаку на місто, в якій беруть участь тисячі військовослужбовців і колони бронетехніки. Про це повідомляє The Washington Post.

"Бойові зіткнення навколо міста не припиняються, обстріли не припиняються з обох боків і в самому місті", — повідомив голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш.

У середу, 11 жовтня, на місто обрушили два десятки ракет. За його словами, є загиблі, поранені, люди під завалами.

Російські війська проводять штурм міста з кількох напрямків — 10-12 напрямків одночасно за підтримки авіації.

За словами Вадима Сухаревського, командувача 59-ї окремої механізованої бригади біля Авдіївки, російські війська "зосередили до трьох свіжих бригад" на Авдіївському напрямку.

"Мета — захопити Авдіївку з півдня і півночі", — сказав він.

"Росіяни проводять одночасні масовані удари механізованими колонами й піхотними групами, за підтримки артилерії та авіації. При цьому ще й завдають ударів по нашому тилу та активно залучають дрони", — сказав він, згадавши також, що чотири російські батальйони залишились без наступальних можливостей через втрати.

За даними ISW, російські війська зосереджені на південному заході від Авдіївки, їм буде складно взяти місто в оперативне оточення.

Авдіївка відома як укріплений оплот Сил оборони, а наступ ЗС РФ може бути покликаний лише для того, щоб перешкодити українським захисникам зосередити більше сил в інших районах фронту.

Нагадаємо, що, за даними ISW, з 10 жовтня ЗС РФ захопили загальну площу в 4,52 кв. км з різних напрямків навколо Авдіївки. Але передумов для оточення ЗСУ в місті немає.

Також повідомлялося, що Кремль приховує втрати й перебільшує успіхи штурмів Авдіївки.