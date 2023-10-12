Хочуть взяти в кліщі: боєць легіону "Свобода" розповів про бої під Авдіївкою (відео)

Росіяни намагаються зайняти висоти на північ від Авдіївки та перерізати шляхи постачання підрозділів Сил оборони. Головна мета — захопити місто в кліщі й почати вуличні бої.

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Підрозділи ЗС РФ другу добу поспіль атакують позиції Сил оборони України навколо Авдіївки у Донецькій області. Ворог намагається оточити місто, кидаючи у бій живу силу і танкові колони, які успішно знищуються українськими воїнами. Крім наземних сил, росіяни масовано використовують авіацію, розповів боєць Легіону "Свобода" Максим Морозов. Інтерв'ю з Морозовим опубліковане порталом Lviv Media.

Боєць пояснив, які сили ЗС РФ діють у районі Авдіївки та куди вони б'ють. З його слів, росіяни перейшли в наступ 10 жовтня. Перед цим тривалий час накопичували сили: живу силу і техніку. Зокрема, для штурму використали три бригади (зазначимо, розмір однієї бригади — від 2 тис. до 4 тис. осіб).

Наступ ворога відбувається відразу з трьох напрямків:

від Красногорівки на півночі — намагаються захопити висоти біля Авдіївського коксохімічного комбінату;

від Бердичі ще далі на північ (3 км до Красногорівки, поруч — Степове) — хотіли перерізати дорогу, яка веде до Авдіївки;

від Опитного на півдні — намагались "взяти позиції ЗСУ в кліщі".

Рельєф місцевості навколо Авдіївки Фото: topographic-map.com

Після оточення Авдіївки ворог планував зайти в місто і почати вуличні бої, "щоб завершити почате".

Втім Морозов наголосив, що у "росіян відразу щось пішло не так". Передові підрозділи зупинили під Опитним. Тим часом противник не зупиняється: протягом 10-11 жовтня використав пів сотні авіаракет, щоб поцілити по Авдіївці, по коксохімічному комбінату, а також Ласточкіне, Бердичі, Севєрне та ін.

Між тим росіяни зазнають "колосальних втрат". Морозов назвав цифру солдат ЗС РФ, які вибули з ладу — біля тисячі з тих двох тисяч, задіяних в штурмах.

Бої під Авдіївкою — деталі

У крайньому звіті Генштабу ЗСУ вказано, що ЗС РФ намагаються досягнути успіху навколо Авдіївки — усі атаки відбито станом на ранок 12 жовтня. Між тим аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вивчили відео з місця подій і припустили, що росіяни мають тимчасове невелике просування у двох точках:

на південному заході біля Сєверного;

на північному заході біля Степового та Красногорівки.

Як показує карту бойових дій DeepState, саме тут відстань між крайніми точками позицій ЗС РФ — близько 10 км.

Ситуація біля Авдіївки станом на 12 жовтня 2023 року Фото: DeepState

Зазначимо, голова військової адміністрації Авдіївки Віктор Барабаш повідомив, що російські штурми тривають цілодобово. Особливо ворог тисне на північ від міста. З його слів 11 жовтня росіяни запустили 11 ракет, 12 жовтня — 12 авіабомб. По позиціях ЗСУ б'ють артилерією, мінометами, РСЗВ "Град".

Нагадуємо, бійці ЗСУ, які тримають оборону під Авдіївкою, показали використання Javelin проти бронемашин ЗС РФ. На відео з місця подій видно, як зупинили висадку ворожої піхоти. Тим часом аналітики ISW зауважили, що росіяни почали використовуй нові тактики бою у Донецькій області, але все ж не відмовились від так званих "м'ясних штурмів".