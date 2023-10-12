ЗС РФ вчаться воювати й активно використовують нові тактики на Донбасі, — ISW

За словами аналітиків, ЗС РФ не завершили оперативного оточення Авдіївки й, найімовірніше, не зможуть це зробити.

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Російські війська вчаться використовувати нові тактики в рамках наступальних дій на Донбасі. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 11 жовтня йдеться про те, що, за повідомленнями пропагандистів, ЗС РФ під час наступу на Авдіївку приділяють велику увагу контрбатарейній боротьбі, а також активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, проводять ретельну артилерійську підготовку поля бою і демонструють чітку взаємодію між командуванням, розвідкою і штурмовими групами.

За словами аналітиків, більша частина російських військ біля Авдіївки, найімовірніше, є підрозділами 1-го армійського корпусу так званої "ДНР", які контролюються 8-ю російською загальновійськовою армією ЗС РФ. Ці підрозділи страждають від серйозних проблем із дисципліною, а також від поганої підготовки.

Експерти припустили, що повідомлення про вищу ефективність підрозділів "ДНР" свідчать про те, що ЗС РФ покращили їхню інтеграцію і зробили висновки з попередніх безрезультатних атак на Авдіївку.

Однак, як ідеться у звіті, навіть прогрес на тактичному рівні не зможе привести окупантів до оперативного або стратегічного успіху. Так, ЗС РФ не завершили оперативне оточення населеного пункту і, найімовірніше, не зможуть це зробити.

"Авдіївка відома як добре укріплений і захищений український опорний пункт, що, ймовірно, ускладнить можливість російським військам наблизитися до населеного пункту або повністю захопити його", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, що оглядачі DeepState повідомили, що 10 жовтня був одним із найважчих днів для українських військ в Авдіївці. Так, російські окупанти зробили спробу атакувати кількома колонами і десантом. Повідомляється, що ЗС РФ втратили колосальну кількість техніки і живої сили, хоч і змогли зайняти певні позиції. Окупанти рухалися колонами відразу з декількох наклеєних пунктів.