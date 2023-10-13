"Важкі бої за терикон": боєць легіону "Свобода" розповів про ситуацію під Авдіївкою (відео)
У Авдіївці росіяни знищили міську лікарню та церкву, розповів боєць ЗСУ. По місту масовано відпрацьовують російські вертольоти, а по селах — керовані авіабомби.
Російське командування три тому, 10 жовтня, віддало наказ штурмувати позиції Сил оборони України під Авдіївкою. У бій кинули три бригади, які намагаються обійти місто з півночі та півдня — взяти у кліщі. Згідно з заявою очільника місцевої військової адміністрації Віталія Барабаша, кількість наступаючих така велика, що він порівняв їх з "тарганами". Боєць легіону "Свобода" Максим Морозов розповів про поточну ситуацію та показав руїни лікарні і каплички, розтрощених росіянами. Відео з коротким звітом подій у Авдіївці виклав у Telegram-каналі.Важливо
Морозова підтвердив, що місто перебуває під масованими обстрілами ЗС РФ: "Ситуація у Авдіївці станом на п'ятницю 13 жовтня залишається надзвичайно складною".
У населеному пункті досі перебувають цивільні — "їх готові вивозити при першій потребі".
Зі слів бійця, росіяни використовують для ударів по Авдіївці ракети, якими стріляють з вертольотів. Сусідні села потерпають від ударів КАБів. Під обстрілами — коксохімічний завод.
Українські воїни продовжують утримувати позиції: впевнений, що "важкі бої за терикон завершаться нашою перемогою".
Боєць також опублікував кадри руйнувань внаслідок російських обстрілів. Зокрема, показав пошкоджену міську лікарню, у якої не вціліло жодного вікна. Ще одна ці ЗС РФ — православна капличка невідомого чийого патріархату — київського чи московського. Від неї залишилась одна стіна.
Бої під Авдіївкою: деталі
У ранковому звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 жовтня українським бійцям вдалось відбити усі атаки ворога біля трьох населених пунктів: під Авдіївкою, а також біля сіл Ласточкине і Тоненьке (за 3 км на захід від Авдіївки, за 2 км від лінії фронту).
Тим часом проросійські пабліки повідомили, що ЗС РФ не вдалось захопити терикон, розташований неподалік від коксохімічного заводу.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, яку мету має ворог, атакуючи населений пункт з півночі та півдня. Зокрема, ідучи з півночі, росіяни можуть захопити висоту біля коксохімічного комбінату, яка панує над місцевістю. Просунувшись ще далі, перерізають логістику — лінії постачання ЗСУ у Авдіївці. Тим часом російські частини з півдня закривають "кліщі" і починають вуличні бої.
Наразі відомо, що російське командування не досягне успіхів у наступі: навпаки — масово втрачає живу силу і техніку. Бійці ЗСУ показали, як вони знищили цілу колону танків, які намагались іти в атаку. Також у мережі з'явились кадри влучання по бронемашині, яка їхала посеред поля.
Нагадуємо, увечері 12 жовтня росіяни використали під Авдіївкою запалювальні снаряди з фосфором: кадри удару з'явилось у мережі. На подію ніяк не відреагувала міжнародна організація Human Rights Watch: зігнорували, на противагу аналогічним подіям у Секторі Гази.