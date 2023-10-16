ЗС РФ ракетами та дронами атакували Україну: вибухи були в кількох областях, деталі

За даними Повітряних сил, росіяни здійснили комбіновану атаку, вдаривши по українських містах ракетами та дронами-камікадзе. Одну з ракет було запущено по Миргороду.

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У Хмельницькому вночі, 16 жовтня, сталася серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин.

За словами градоначальника, у Хмельницькому працювали сили протиповітряної оборони.

"Спасибі силам ППО за роботу і захист! Тримаємо стрій!" — написав Симчишин у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що наразі офіційні джерела не доповіли про причини та наслідки цих вибухів. Однак раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух дронів-камікадзе типу Shahed у напрямку цього регіону.

Комбінована атака ЗС РФ і робота ППО в областях

Слід зазначити, що тієї ж ночі, 16 жовтня, російські збройні сили здійснили комбіновану атаку, використовуючи ударні безпілотники та ракети, по низці регіонів України.

Зокрема, як повідомили в Повітряних силах, агресор запустив ракету в бік міста Миргород Полтавської області. Чи була ракета перехоплена — не повідомлялося, проте пізніше з'явилося повідомлення про роботу ППО.

За даними ЗС ЗСУ, протиповітряна оборона також працювала в Кропивницькому і Старокостянтинові Хмельницької області.

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Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня 27 БПЛА невідомого походження атакували інфраструктурні об'єкти на території Росії. У Міноборони РФ заявили, що 18 із 27 безпілотників нібито було знищено засобами ППО над Курською областю, ще 2 — над Бєлгородською.

Днем раніше, 14 жовтня, вибухи пролунали в окупованому Севастополі, що в Криму. Повідомлялося, що жителі міста під час повітряної тривоги не могли потрапити в укриття.