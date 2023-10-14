Вибухи і закриті бомбосховища: у Севастополі заявили про ракетну небезпеку і роботу ППО

За інформацією місцевих жителів, одразу пiсля попередження про ракетну небезпеку пролунали вибухи, проте подробиць від місцевої "влади" не пролунало.

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Під вечір 14 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові оголосили повітряну тривогу. Про це повідомив "губернатор" міста Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі 14 жовтня.

Чиновник окупаційної адміністрації попередив місцевих жителів про ймовірну небезпеку о 18:38 за київським часом, однак більше подробиць щодо цього не прозвучало.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомили про ракетну небезпеку. Після цього надійшли повідомлення про роботу ППО і вибухи в місті Севастополь.

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"У Севастополі голосно. Очевидці кажуть про роботу ППО", — йдеться в повідомленні.

Вибух нібито пролунав одразу після оголошення про повітряну тривогу, пишуть Telegram-канали, проте офіційної інформації від місцевої "влади" не було.

Традиційно також зупинився рух громадського транспорту, проте повідомлень про перекриття Кримського мосту не було.

О 18:56 Михайло Развожаєв написав про відбій повітряної тривоги, але знову не поділився жодними даними щодо наслідків ймовірної атаки.

Водночас місцеві жителі почали скаржитися на те, що вони не можуть потрапити в укриття, які просто закриті. Також не у всіх частинах міста чути сигнал повітряної тривоги.

Робота ППО в Криму 12 жовтня: подробиці

До слова, 12 жовтня на території Кримського півострова також було голосно. Після сигналу повітряної тривоги в Севастополі пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали стверджують, що тоді було нібито запущено ракети з Миколаївської області, проте жодних підтверджень нема.

Також тоді надійшла інформація про ймовірний американський БПЛА RQ-4B Global Hawk, який нібито проводив розвідку західної та південної частин півострова. Підтверджень цьому також не було.

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що в Севастополі прогримів вибух на кораблі, який запускає "Калібри". Глухий вибух відчули жителі центру міста. За їхніми словами, вибухнув і димить корабель МРК проєкту 21631 "Буян-М".