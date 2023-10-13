У Севастополі пролунав вибух на кораблі, який запускає "Калібри", – соцмережі (фото, відео)

Глухий вибух відчули мешканці центру міста. З їхніх слів, вибухнув і димить корабель МРК проєкту 21631 "Буян-М".

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Потужний вибух пролунав на території тимчасово окупованого Севастополя. Ймовірно, у п'ятницю, 13 жовтня вибухнув російський корабель. Про це повідомили у Telegram-канал "Кримський вітер".

Глухий вибух відчули мешканці центру міста. З їхніх слів, навіть спрацювали сигналізації автомобілів.

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За попередніми даними, вибухнув і димить МРК проєкту 21631 "Буян-М". Це судно є носієм "Калібрів", якими російські окупанти обстрілюють українські міста. Місцеві вважають, що корабель міг підірватися на міні або у нього влучила українська ракета.

Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що гучні звуки в районі Північного молу – це тренування розрахунків ППО. Також нібито проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря.

Вибухи у Криму

У Криму 11 жовтня могли пошкодити корабель ЧМФ РФ "Павел Державин". За інформацію радника глави МВС Антона Геращенка, точної інформації про те, що сталося зі сторожовим судном, не було. Це міг бути як ракетний удар, так і атака дронів. На воду судно спустили через 3 роки після початку будівництва — 21 лютого 2019 року.

Також повідомлялося, що 9 жовтня ЗСУ ракетою С-200 вдарили по секретній базі в Криму. Внаслідок удару загинула еліта ГРУ. Російські загарбники підозрюють, що у їхніх лавах з'явився зрадник, оскільки діяльність здійснювалася таємно, але найімовірнішою версією вважають "роботу місцевих", які виступають проти присутності окупантів на півострові.

Нагадаємо, 5 жовтня у ISW повідомили, що Росія виводить свої кораблі з окупованого Криму. Аналітики вважають, що удари України по російському флоту змушують РФ відводити свої судна, проте окупанти, ймовірно, продовжать використовувати порт у Севастополі.