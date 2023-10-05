"Спроба захистити": Росія виводить свої кораблі з окупованого Криму, — ISW

Аналітики вважають, що удари України по російському флоту змушують РФ відводити свої судна, проте окупанти, ймовірно, продовжать використовувати порт у Севастополі.

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Кілька кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації були переведені з порту в тимчасово окупованому Криму в порт Новоросійськ, що в Краснодарському краї РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 4 жовтня.

Аналітики зазначили, що російські військові перекинули із Севастополя до Новоросійська щонайменше 10 суден. ЗС РФ нещодавно відвели з Криму фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

У звіті також згадується про те, що на супутникових знімках від 2 жовтня російський патрульний корабель проєкту 22160 вперше з'явився в порту Феодосії. Як зазначають аналітики, росіяни, ймовірно, перекидають підрозділи ЧФ із Севастополя на бази в глибшому тилу.

Автори звіту вважають, що відведення кораблів з окупованого півострова, ймовірно, є "спробою захистити їх від ударів України по російських об'єктах в окупованому Криму".

"Можливо, російські війська тимчасово перекидають деякі кораблі до Новоросійська після численних ударів по об'єктах ЧФ у Севастополі та його околицях, але, найімовірніше, продовжуватимуть використовувати порт Севастополя, який залишається базою ЧФ", — ідеться у звіті.

Незалежний аналітик і колишній офіцер ВМС Норвегії Торд Аре Іверсен вказав на те, що після українських атак дислокація російських кораблів зазвичай активізується, проте потім все одно повертається до звичайного режиму.

Нагадаємо, 3 жовтня молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Силам оборони України вдалося завдати "функціональної поразки" Чорноморському флоту Російської Федерації.

Раніше, 27 вересня, спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що після того, як по будівлі штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі було завдано ракетного удару, спостерігається затишшя військово-морської діяльності противника.