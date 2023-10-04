Росія перекинула частину своїх кораблів у Новоросійськ: що залишилося в Севастополі, — знімки

Згідно з даними OSINT-спостерігачів, у Севастополі залишилися чотири БДК проєкту 775, а також розвідувальні кораблі "Иван Хурс" і "Приазовье". Частину флоту було розподілено між бухтами в Новоросійську і Феодосії.

Related video

Російське командування ВМФ РФ, імовірно, ухвалило рішення розосередити кораблі Чорноморського флоту в різних портах, але більшу частину кораблів було переміщено в Новоросійськ. При цьому менша частина флоту все ще базується в окупованому Севастополі. Про це 4 жовтня повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Автори матеріалу пишуть, що у зв'язку з тим, що Україна продемонструвала можливість ефективного нападу на головну бухту Чорноморського флоту РФ, розташовану в Севастополі, ВМФ РФ вирішив перевести свої кораблі в віддаленіші бухти, які розташовані в захопленій Феодосії та Новоросійську Краснодарського краю.

Як доказ було наведено супутникові знімки, ретельно вивчені OSINT-аналітиком MT Anderson. Було зазначено, що станом на 2 жовтня в Севастополі перебували чотири великі десантні кораблі проєкту 775, а також розвідувальні кораблі проєктів 18280 "Иван Хурс" і 864 "Приазовье".

Військові кораблі РФ у Севастополі. Джерело: Twitter — MT Anderson

Військові кораблі РФ у Севастополі. Джерело: Twitter — MT Anderson

Водночас бойові кораблі проєкту 1135 "Буревісник", корвет проєкту 1124 "Альбатрос", а також підводний човен проєкту "Варшавянка" були помічені у Феодосії. Там же з 2 жовтня базуються малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракут" і малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М", які озброєні ракетами "Калибр".

Військові кораблі РФ у Феодосії. Джерело: Twitter — MT Anderson

Основні ж сили Чорноморського флоту перемістили в Новоросійськ Судячи із супутникових знімків від 1 жовтня, там перебувають два фрегати проєкту 11356Р "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен", один "Буян-М", а також три підводні човни "Варшавянка".

Важливо

ЗСУ вдалося фактично завдати поразки Чорноморському флоту РФ, — британський міністр

Крім того, серед інших великих кораблів можна відзначити сторожовий корабель проєкту 1135, корвет проєкту 22160 "Василий Быков", а також три великих десантних кораблів — два БДК проєкту 775 і один — проєкту 11711 "Петр Моргунов", який був спущений на воду у 2018 році.

Раніше про можливість переміщення частини Чорноморського флоту РФ повідомляло Міноборони Великої Британії. Зокрема, зазначалося, що це рішення пов'язане із загрозами з боку українських сил на південному фланзі.