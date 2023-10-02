Окупанти можуть передислокувати військово-морські сили з Криму до РФ, — Міноборони Британії

Військово-морська авіація відіграє важливу роль в операціях флоту Російської Федерації, якому важко протистояти одночасним загрозам на південному фланзі, уточнили в розвідці.

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Російська Федерація може передислокувати до Новоросійська більшу частину військово-морських сил. Про це повідомили в Міністерстві Великої Британії у Twitter.

"З огляду на загрозу Севастополю, ймовірно, до Новоросійська буде передислоковано більшу кількість військово-морських сил", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що росіяни хочуть використовувати військово-повітряні сили для того, аби спрямувати сили на північно-західну частину Чорного моря.

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У британській розвідці розповіли, що останніми тижнями в операціях флоту, якому важко протистояти одночасним загрозам на південному фланзі, важливу роль відіграв компонент військово-морської авіації Чорноморського флоту РФ.

Зокрема, основна задача морської авіації під час повітряного патрулювання є виявлення надводних суден без екіпажу. Для цього Росія використовує літак-амфібія Бе-12 "Чайка" 1950-х років, який вилітає з баз у тимчасово окупованому Криму. Крім цього, бойові літаки Су-24 спрямовані на проведення морських ударних операцій.

Нагадаємо, 28 вересня у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що прогнозований термін служби бойових літаків Російської Федерації може закінчитися набагато раніше, ніж це планували в Повітряно-космічних силах. Також у РФ ускладнилося додаткове обслуговування літаків через брак запасних запчастин через зростання попиту та міжнародні санкції.

Станом на кінець серпня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення були знищені або пошкоджені щонайменше 24 літаки, які перебували в російському тилу, тимчасово окупованому Криму або в Білорусі.