Росія може втратити літаки раніше, ніж планували ПКС, — британська розвідка (фото)

Повітряно-космічні сили Російської Федерації втратили близько 90 літаків від початку повномасштабного вторгнення. У Росії спостерігається брак запчастин через зростання попиту та дії міжнародних санкцій.

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У бойових літаків Російської Федерації закінчиться набагато раніше прогнозований термін служби, ніж планували в Повітряно-космічних силах (ПКС). Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначили, що літаки мають прогнозований термін служби в годинах польоту.

"Цілком імовірно, що завдяки цьому додатковому використанню у військовій частині Росія скорочує термін служби багатьох своїх планерів набагато швидше, ніж планувалося ПКС", — йшлося в повідомленні.

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У розвідці розповіли, що додаткове обслуговування літаків ускладнюється браком запасних запчастин через зростання попиту та дії міжнародних санкцій. Попри це, Росія зберігає можливість збільшувати кількість вильотів над тимчасово окупованою територією України. Проте зношеність планера може знизити "життєздатність" довгострокової тактичної авіації ПКС, переконані в Міноборони Британії.

Додали, що від початку повномасштабного вторгнення Повітряно-космічні сили Російської Федерації втратили близько 90 літаків через бої. Крім цього, росіяни інтенсивніше застосовують деякі типи своїх бойових літаків, ніж це було у мирний час.

Нагадаємо, станом на серпень 2023 року від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 24 літаки, які перебували в російському тилу, тимчасово окупованому Криму або в Білорусі були знищені або пошкоджені. Під час підрахунків журналісти використовували дані з публікацій російського Міноборони, ЗМІ та OSINT-аналітиків.

12 серпня стало відомо, що в Калінінградській області Російської Федерації впав літак Су-30. Зокрема, причиною аварії стала технічна несправність борту. Екіпаж винищувача не встиг катапультуватися та загинув.