Коптери знищили та пошкодили 4 стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, – УП

Джерела журналістів у розвідці стверджують, що два літаки отримали незначні ушкодження, а інші — повністю знищені.

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Унаслідок ударів по базах РФ "Сольці" та "Шайковка" було знищено 2 та пошкоджено ще 2 стратегічних бомбардувальники Ту-22М3 військ РФ. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в розвідці.

Співрозмовник видання заявляє, що літаки були атаковано квадрокоптерами з російської території.

"Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені", — повідомило джерело.

19 та 21 серпня у РФ повідомляли про спробу атаки дронами два військових аеродроми — один в Новгородській області "Шайковка", а інший — в Калузькій "Сольці".

Перша атака призвела до повного знищення стратегічного бомбардувальника, який є частиною ядерної тріади російської армії. Україна вперше змогла повністю знешкодити Ту-22М3. Світлини в мережі показували літак, охоплений вогнем.

Ту-22М3 на аеродромі "Сольці" Фото: Facebook

Під час другої атаки губернатор Новгородської області Владислав Шапша заявив, що атака безпілотників була нібито відбита, тому не було руйнувань чи постраждалих. Проте російські телеграм-канали казали, що атака була успішною, проте пошкодили літак, який нібито не використовується.

Нагадаємо, 22 серпня аналітик Ділан Малясов заявив, що Ту-22М3 знищив секретний український дрон, який здійснив політ в автоматичному режимі.

21 серпня в ISW писали, що удари ЗСУ по стратегічній авіації знижують моральний дух ЗС РФ.