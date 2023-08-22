Коптеры уничтожили и повредили 4 стратегических бомбардировщика Ту-22М3, — УП

Источники журналистов в разведке утверждают, что два самолета получили незначительные повреждения, а другие — полностью уничтожены.

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В результате ударов по базам РФ "Сольцы" и "Шайковка" были уничтожены 2 и повреждены 2 стратегических бомбардировщика Ту-22М3 войск РФ. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в разведке.

Собеседник издания заявляет, что самолеты были атакованы квадрокоптерами с российской территории.

"Два бомбардировщика Ту-22М3 полностью уничтожены, еще два самолета незначительно повреждены", — сообщил источник.

19 и 21 августа в РФ сообщали о попытке атаки дронами два военных аэродрома — один в Новгородской области "Шайковка", а другой — в Калужской "Сольце".

Первая атака привела к полному уничтожению стратегического бомбардировщика, который является частью ядерной триады российской армии. Украина впервые смогла полностью обезвредить Ту-22М3. Фотографии в сети показывали самолет, охваченный огнем.

Ту-22М3 на аэродроме "Сольцы" Фото: Facebook

Во время второй атаки губернатор Новгородской области Владислав Шапша заявил, что атака беспилотников была якобы отражена, поэтому не было разрушений или пострадавших. Однако российские телеграм-каналы говорили, что атака была успешной, однако повредили самолет, который якобы не используется.

Напомним, 22 августа аналитик Дилан Малясов заявил, что Ту-22М3 уничтожил секретный украинский дрон, который совершил полет в автоматическом режиме.

21 августа в ISW писали, что удары ВСУ по стратегической авиации снижают моральный дух ВС РФ.