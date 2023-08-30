Дрони ЗСУ знищили або пошкодили 24 російські літаки в РФ і Криму, — ЗМІ (інфографіка)

За даними журналістів, від початку великої війни Сили оборони разом зі спецслужбами провели щонайменше дев'ять успішних атак. Знищували бомбардувальники, винищувачі та транспортники.

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Від початку повномасштабної війни в Україні щонайменше 24 літаки, які перебували в російському тилу, тимчасово окупованому Криму та Білорусі, було знищено або пошкоджено. Про це повідомляє видання "Верстка".

"Від початку повномасштабного вторгнення українські спецслужби та Збройні сили могли здійснити щонайменше дев'ять успішних атак на авіабази в російських регіонах, анексованому Криму та Мінській області Білорусі", — ідеться в публікації.

За час таких атак щонайменше 24 російські військові літаки зазнали пошкоджень. Під час підрахунків використовували дані з публікацій російського Міноборони, ЗМІ та OSINT-аналітиків.

Перша із серії атак мала місце вже на другий день великої війни — 25 лютого. На аеродромі Міллерово в Ростовській області згорів транспортний літак. Висловлювалися припущення, що удар завдавали дроном або ракетою "Точка-У".

Найбільша атака відбулася 9 серпня 2022 року, коли було атаковано кримський аеродром "Саки". Російські війська загалом втратили чотири винищувачі Су-30СМ і сім бомбардувальників Су-24М.

5 грудня 2022 року під час ударів по аеродромах Енгельс-2 і Дягілєво в Саратовській і Рязанській областях постраждали стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22м3.

Статистика атак дронів у РФ

Відеозаписи, зроблені 28 лютого 2023 року на аеродромі Мачулищі під Мінськом, свідчать про те, що літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 намагалися підірвати за допомогою квадрокоптерів.

У травні в Брянській області пошкоджень зазнав транспортний літак Ан-124.

Надалі активність дронів зросла. Лише за серпень у Новгородській, Калузькій і Псковській областях було знищено два бомбардувальники Ту-22М, чотири транспортні Іл-76 зазнали ушкоджень разом зі ще одним літаком.

Нагадаємо, що через удари по аеродрому під Псковом у Кремлі не знають, куди перекинути підкріплення.

Також повідомлялося, що FPV-дрони "дикі шершні" атакували російську бронетехніку. Два танки ЗС РФ отримали критичні пошкодження.