Дроны ВСУ уничтожили или повредили 24 российских самолета в РФ и Крыму, — СМИ (инфографика)

По данным журналистов, с начала большой войны Силы обороны вместе со спецслужбами провели по меньшей мере девять успешных атак. Уничтожались бомбардировщики, истребители и транспортники.

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С начала полномасштабной войны в Украине по меньшей мере 24 самолета, находившиеся в российском тылу, временно оккупированном Крыму и Беларуси, были уничтожены или повреждены. Об этом сообщает издание "Верстка".

"С начала полномасштабного вторжения украинские спецслужбы и Вооруженные силы могли совершить не менее девяти успешных атак на авиабазы в российских регионах, аннексированном Крыму и Минской области Беларуси", — говорится в публикации.

За время таких атак по меньшей меры 24 российских военных самолета получили повреждения. При подсчетах использовались данные из публикаций российского Минобороны, СМИ и OSINT-аналитиков.

Первая из серии атак имела место уже на второй день большой войны — 25 февраля. На аэродроме Миллерово в Ростовской области сгорел транспортный самолет. Высказывались предположения, что удар наносился дроном или ракетой "Точка-У".

Крупнейшая атака имела место 9 августа 2022 года, когда был атакован крымский аэродром "Саки". Российские войска в общей сложности потеряли четыре истребителя Су-30СМ и семь бомбардировщиков Су-24М.

5 декабря 2022 года во время ударов по аэродромам Энгельс-2 и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях пострадали стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22м3.

Статистика атак дронов в РФ

Видеозаписи, сделанные 28 февраля 2023 года на аэродроме Мачулищи под Минском, свидетельствуют о том, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 пытались взорвать с помощью квадрокоптеров.

В мае в Брянской области повреждения получил транспортный самолет Ан-124.

В дальнейшем активность дронов шла по нарастающей. Только за август в Новгородской, Калужской и Псковской областях были уничтожены два бомбардировщика Ту-22М, четыре транспортных Ил-76 получили повреждения вместе с еще одним самолетом.

Напомним, что из-за ударов по аэродрому под Псковом в Кремле не знают, куда перебросить подкрепление.

Также сообщалось, что FPV-дроны "дикі шершні" атаковали российскую бронетехнику. Два танка ВС РФ получили критические повреждения.