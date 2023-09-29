"У Токмаку неспокійно": окупанти збили власний літак, — соцмережі (фото, відео)

За словами мелітопольських партизанів, над Токмаком було зафіксовано пуск ракети із зенітно-ракетного комплексу С-300.

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Збройні сили Російської Федерації могли збити власний літак у тимчасово окупованому місті Токмак у Запорізькій області. Про це повідомив Telegram-канал партизанського загону Мелітополя "Гнила Черешня" 29 вересня.

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Автори каналу повідомляють, що над Токмаком був пуск із системи С-300 у режимі ППО. За попередньою інформацією, окупанти збили власний літак.

"Зараз трохи детонує десь у полях!" — написали партизани.

На каналі також було опубліковано відповідні фото та відео.

ЗС РФ могли збити свій літак

Про можливу катастрофу російського літака в Токмаку також написав моніторинговий Telegram-канал monitor.

"У т.о.Токмаку неспокійно. Дуже попередньо — збиття ворожого борту тактичної авіації. Очікуємо деталі вранці", — ідеться в публікації.

На момент написання публікації офіційного підтвердження цієї інформації не надходило.

Нагадаємо, що за оцінкою Міністерства оборони Великої Британії від 28 вересня, прогнозований термін служби бойових літаків Російської Федерації закінчиться набагато раніше, ніж планували в Повітряно-космічних силах.

Раніше, 26 вересня, ми писали про те, що за даними аналітиків, втрати військової техніки у російських окупантів значно перевищують втрати на полі бою Сил оборони України. Йдеться про втрати бойових машин, літаків і систем протиповітряної оборони.