"В Токмаке неспокойно": оккупанты сбили собственный самолет, – соцсети (фото, видео)

По словам мелитопольских партизан, над Токмаком был зафиксирован пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300.

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Вооруженные силы Российской Федерации могли сбить собственный самолет во временно оккупированном городе Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал партизанского отряда Мелитополя "Гнила Черешня" 29 сентября.

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Авторы канала сообщают, что над Токмаком был пуск из системы С-300 в режиме ПВО. По предварительной информации, оккупанты сбили собственный самолет.

"Сейчас немного детонирует где-то в полях!" — написали партизаны.

На канале также были опубликованы соответствующие фото и видео.

ВС РФ могли сбить свой самолет

О возможном крушении российского самолета в Токмаке также написал мониторинговый Telegram-канал monitor.

"В т.о. Токмаке неспокойно. Очень предварительно — сбитие вражеского борта тактической авиации. Ожидаем детали утром", — говорится в публикации.

На момент написания публикации официального подтверждения этой информации не поступало.

Напомним, что по оценке Министерства обороны Великобритании от 28 сентября, прогнозируемый срок службы боевых самолетов Российской Федерации закончится гораздо раньше, чем планировали в Воздушно-космических силах.

Ранее, 26 сентября, мы писали о том, что по данным аналитиков, потери военной техники у российских оккупантов значительно превышают потери на поле боя Сил обороны Украины. Речь идет о потерях боевых машин, самолетов и систем противовоздушной обороны.