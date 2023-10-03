ЗСУ вдалося фактично завдати поразки Чорноморському флоту РФ, — британський міністр

Після успішних атак українських сил, зазначив Джеймс Гіппі, російський флот розосередився в портах, тому кораблі РФ не можуть впливати на ситуацію в Чорному морі.

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Молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі у виступі на Варшавському безпековому форумі заявив, що українським силам вдалося завдати "функціональної поразки" Чорноморському флоту РФ. Виступ британського чиновника опубліковано 3 жовтня на каналі Warsaw Security Forum.

У своїх оцінках українського контрнаступу Гіппі зазначив, що хоча просування відбуваються не так швидко, ніхто не може заперечувати успіхи українських військ.

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціонального ураження російського Чорноморського флоту", — сказав міністр.

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Хіппі додав, що під час наземної кампанії українських сил на Харківському напрямку торік було звільнено сотні кілометрів. Це свого роду стало мірилом успіху Сил оборони, однак цього року на суші воювати виявилося важче.

"Цієї осені, можливо, на суші воювати важче, але це не применшує важливості того, що відбувається в Чорному морі протягом останніх кількох тижнів — функціональна поразка Чорноморського флоту РФ", — наголосив британський чиновник.

За його словами, російський флот змушений розосередитися в портах, тому кораблі не можуть впливати на ситуацію в Чорному морі.

Раніше повідомлялося, що на думку військово-морського експерта Володимира Заблоцького, через знищення крейсера "Москва" Чорноморський флот РФ перетворився на флотилію. Він зазначив, що фактично він перестав бути флотом, оскільки у нього немає ударного потенціалу, який був до потоплення флагмана.