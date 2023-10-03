ВСУ удалось фактически нанести поражение Черноморскому флоту РФ, — британский министр

После успешных атак украинских сил, отметил Джеймс Хиппи, российский флот рассредоточился в портах, поэтому корабли РФ не могут влиять на ситуацию в Черном море.

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Младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи в выступлении на Варшавском форуме по безопасности заявил, что украинским силам удалось нанести "функциональное поражение" Черноморскому флоту РФ. Выступление британского чиновника опубликовано 3 октября на канале Warsaw Security Forum.

В своих оценках украинского контрнаступления Хиппи отметил, что хотя продвижения происходят не так быстро, никто не может отрицать успехи украинских войск.

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота", — сказал министр.

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Хиппи добавил, что в ходе наземной кампании украинских сил на Харьковском направлении в прошлом году были освобождены сотни километров. Это своего рода стало мерилом успеха Сил обороны, однако в этом году на суше воевать оказалось труднее.

"Этой осенью, возможно, на суше воевать труднее, но это не умаляет важности того, что происходит в Черном море в течение последних нескольких недель — функциональное поражение Черноморского флота РФ", — подчеркнул британский чиновник.

По его словам, российский флот вынужден рассредоточиться в портах, поэтому корабли не могут влиять на ситуацию в Черном море.

Ранее сообщалось, что по мнению военно-морского эксперта Владимира Заблоцкого, уничтожение крейсера "Москва" Черноморский флот РФ превратился во флотилию. Он отметил, что фактически он перестал быть флотом, так как у него нет ударного потенциала, который был до потопления флагмана.