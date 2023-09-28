Уничтожение крейсера "Москва": ЧФ России превратился во флотилию, — эксперт (видео)

По словам военно-морского эксперта Владимира Заблоцкого, уничтожение кораблей российского флота в Крыму нанесло сильный удар противнику, уменьшило логистическую и ударную составляющие.

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Начиная с уничтожения крейсера "Москва", Черноморский флот Российской Федерации превратился во флотилию. У россиян в Крыму нет кораблей 1-го ранга, нет ударного потенциала, но российская пропаганда никогда не признает эти очевидные вещи. Об этом военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий 28 сентября заявил в эфире телеканала FREEДОМ.

"Черноморский флот России перестал быть флотом, это — флотилия формально. У него (Черноморского флота — ред.) нет кораблей первого ранга, у него нет ударного потенциала противокорабельного такого, который был, потому что ракетный крейсер, с символическим названием "Москва", пошел на дно и сейчас он зарегистрирован в нашем историческом музее, как экспонат. Украина после войны будет проводить туда экскурсии… там ему и место (крейсеру "Москва" — ред.)", — сказал Заблоцкий.

По его словам, уничтожение большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону" также нанесло сильный удар, уменьшило логистическую и ударную составляющие.

Он отметил, что Черноморский флот РФ является фактором присутствия врага на территории Украины. Именно силы ЧФ РФ принимали непосредственное участие в переброске сил противника на территории Крымского полуострова.

"Если бы не Черноморский флот, не было бы оккупации Крыма в 2014 году, потому что именно Черноморский флот, его силы участвовали в переброске оккупантов на территории полуострова. И его силы обеспечили блокаду украинских войск на полуострове", — сказал военно-морской эксперт.

Владимир Заблоцкий подчеркнул, что удары ВСУ будут способствовать тому, что потенциал противника будет исчерпан. По крайней мере, до такого уровня, что он будет вынужден вывести из Севастополя основные силы.

"Все идет к тому, что это будет именно так. Мы наращиваем возможности блокады, дистанционной блокады Севастополя и Крыма в целом. Ну и перспективы могут быть для противника очень плачевные", — сказал Заблоцкий.

Напомним, 26 сентября сообщалось, почему западные эксперты часто ошибаются в своих прогнозах. Советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что Россия — "фабрика понтов", и это уже доказал крейсер "Москва". Однако, по его словам, некоторые западные эксперты все еще видят в стране-агрессоре "уменьшенный СССР".