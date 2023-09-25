"Понты": у Зеленского объяснили, почему западные эксперты часто ошибаются в своих прогнозах

Советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что Россия — "фабрика понтов", и это уже доказал крейсер "Москва". Однако, по его словам, некоторые западные эксперты все еще видят в стране-агрессоре "уменьшенный СССР".

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Западные эксперты ошибаются в своих прогнозах относительно войны в Украине, потому что склонны переоценивать Россию. Об этом 25 сентября заявил в соцсетях советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Почему оценки западных "советологов" и "кремленологов" часто настолько расходятся с украинскими? Почему украинцы постоянно настолько уверены в своих заявлениях и действиях? Причина в том же, почему на самом деле провалились выводы ключевых разведок мира о "падении Киева за три дня"", — написал он.

Советник убежден, что украинцы знают "природу" РФ лучше многих. По его словам, современная Россия — это "большая фабрика по производству понтов на экспорт", и ее цель — "гиперкомпенсировать собственные комплексы".

"В то же время многие западные коллеги продолжают оценивать Россию как уменьшенный Советский Союз и рассуждать категориями времен Холодной войны (более того, они имеют эмоциональную память жизни в те времена)", — подчеркнул Подоляк.

Представитель ОП убежден, такие эксперты "обречены постоянно удивляться", что их прогнозы не оправдались.

"Помните: вся российская политика отталкивается от одной известной установки — "у страха глаза велики". Не покупайте российских "понтов". За ними ничего нет", — призвал чиновник.

Он добавил, что это уже доказали российские системы ПВО С-400 "Триумф", крейсер "Москва" и ракеты "Кинжал".

Публикация Михаила Подоляка от 25 сентября Фото: скриншот

Напомним, 18 сентября Михаил Подоляк заявлял, что Россия "не завершилась как империя" и "не знает понятия суверенитета". Поражение РФ в войне с Украиной советник руководителя ОП назвал "вопросом общечеловеческой цивилизации".

Также Михаил Подоляк комментировал успехи контрнаступления ВСУ. По его словам, Украина готовится к битве за освобождение оккупированного с 2014 года Крыма.