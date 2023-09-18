РФ стала проблемой для всего человечества и Запад должен обеспечить проигрыш Путина, — ОП

По словам Михаила Подоляка, политика Кремля изначально была обречена на провал и теперь у России нет будущего, если во главе государства дальше будет находиться Владимир Путин.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что современная Российская Федерация под руководством Владимира Путина фактически стала проблемой для всего человечества, а не только для Украины и Восточной Европы. Об этом он написал в своем Telegram-канале 18 сентября.

По словам Михаила Подоляка, проблемы с Кремлем возникли довольно давно, ведь на протяжении всей своей истории Россия выпадала из событий, которые формировали современный мировой порядок. Это и привело к тому, что страна сильно отстает от Востока и Запада.

"Россия не участвовала в Тридцатилетней войне, "проспала" Вестфальский мир и потому не знает понятия суверенитета. Россия не завершилась как империя по результатам Первой мировой войны. Не прошла через покаяние за преступления красных и не претерпела трансформации после распада СССР: маски демократов на себя надели вчерашние коммунисты и имперские националисты", — говорится в сообщении.

Сейчас же, как продолжил советник главы ОП, Россия не может найти себе свое место в современном мире и именно поэтому пытается подорвать мировой порядок.

В то же время, такая тактика может быть обречена на провал и сейчас мир должен сделать все для того, чтобы РФ двигалась дальше, но уже без Владимира Путина. Для этого Кремль обязан проиграть в войне, которую начал против Украины и ее населения.

"На этом пути Россия в путинском виде обречена на провал, и мы его уже наблюдаем, хотя размеры и объемы страны растягивают процесс во времени и скрывают патогенез от внешнего наблюдателя. Задача ответственных стран во всех частях света — дать России разбиться о скалу Украины, а миру — двигаться дальше. В частности, дать возможность двигаться дальше будущей России без Путина. Это не вопрос политики. Это вопрос общечеловеческой цивилизации", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 18 сентября Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление ВСУ идет успешно и украинские защитники готовятся к полному освобождению Крымского полуострова. В то же время Украина нуждается в большей поддержке от западных партнеров в том, что касается авиации.