Чем быстрее Россия проиграет, тем больше шансов у мира вернуться к стабильности, — Подоляк

По словам советника главы ОП, глобальный мир основан на стабильности и международном праве, поэтому нынешней власти Кремля там нет и не будет места.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о возможностях российской пропаганды исказить реальность и вырвать слова из контекста. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) 13 сентября.

По его словам, российские пропагандисты регулярно пытаются спровоцировать конфликт и используют они для этого самые разнообразные методы. Искажается смысл всех публичных заявлений тех, кто не согласен с политикой Кремля.

"Конечно, Турция, Индия, Китай и другие региональные державы все более и более обоснованно претендуют на глобальные роли в современном мире — и для этого есть все основания: исторические, экономические, культурные, научные, политические. И эти роли давно уже гораздо шире, чем у России. Но глобальный мир гораздо шире, чем даже самые продуманные региональные национальные интересы", — говорится в сообщении.

Михаил Подоляк отметил, что глобальный мир основан на стабильности и предсказуемости действий. Всегда находится место для рациональности и стратегии, международного права и четких правилах игры.

Представители Российской Федерации в это время пытаются демонстративно подорвать все основы глобального мира и регулярно нарушает международного право.

"Так или иначе, игнорировать это в силу ситуативных и региональных экономических интересов нерационально, поскольку это чревато долгосрочными последствиями. Чем быстрее Россия проиграет, тем больше шансов у мира вернуться к стабильности и правилам игры. Задача великих держав — ускорить этот момент", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 12 сентября Михаил Подоляк заявил, что Индия и Китай зарабатывают на войне в Украине, ведь не знают как устроен современный мир. По его словам, такие страны, как Индия, Китай и Турция говорят, что преследуют свои национальные интересы, но в контексте войны в Украине они не анализируют последствия своих шагов.

После этого в Пекине отреагировали на заявления советника главы ОП и потребовали от Михаила Подоляка объясниться по этому поводу. Представитель китайского МИД Мао Нин отметила, что власти КНР неизменно занимают ответственную позицию по украинской проблеме, стремясь к ее мирному урегулированию путем переговоров.