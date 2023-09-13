Не все в порядке с интеллектом: Пекин потребовал Подоляка объясниться по поводу его зявлений

Представитель китайского МИД Мао Нин отметила, что власти КНР неизменно занимают ответственную позицию по украинской проблеме, стремясь к ее мирному урегулированию путем переговоров.

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Министерство иностранных дел Китая отреагировало на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, где он заявил о "слабом интеллектуальном потенциале" стран Индии и Китая. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала у Подоляка дать разъяснение и объясниться по поводу своих заявлений. Выступление Мао Нин опубликовано 12 сентября на официальном сайте МИД КНР.

В своей речи представитель китайского МИД отметила, что Пекин якобы всегда занимал "ответственную позицию" по вопросу кризиса в Украине и предпринимал усилия по вопросу организации мирных переговоров.

"Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование", — заявила Мао Нин.

По ее словам, и Михаил Подоляк и другие украинские официальные лица должны "тщательно проанализировать" позицию Китая по украинскому вопросу и выработать правильное отношение к ней.

"Я не имею представления о предпосылках данного заявления. Он должен дать разъяснение и объясниться", — дала совет самому Подоляку китайский дипломат.

Ранее сообщалось, что китайская певица Ван-Фан незаконно прибыла в оккупированный Мариуполь и спела песню "Катюша" на руинах драматического театра. По этому случаю представитель украинского МИД Олег Николенко 8 сентября заявил, что министерство инициирует запрет на въезд в Украину для всех "гастролеров" из Китая.

Позже Ван-Фан прокомментировала свой визит в оккупированную Донецкую область и сказала, что она перед этим увидела репортаж, в котором "украинские нацисты" якобы убивают детей Донбасса и поэтому решила помочь детям.