"Моральная деградация": МИД хочет запретить въезд "гастролерам" из КНР из-за инцидента в Мариуполе

Спикер МИД Олег Николенко назвал примером полной моральной деградации исполнение песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе. МИД Украины инициирует запрет въезда в нашу страну для всех этих китайских "гастролеров".

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Спикер Министерства иностранных дел Украины (МИД) Олег Николенко 8 сентября сообщил, что во временно оккупированный Мариуполь незаконно прибыла группа китайских блогеров. Китайская "оперная певица" Ван-Фан на руинах драмтеатра, где погибли сотни мирных граждан Украины, исполнила российскую песню "Катюша". МИД в ответ инициирует запрет на въезд в Украину для всех "гастролеров" из Китая, написал Николенко в Facebook.

"Исполнение китайской "оперной певицей" Ван-Фан песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей — пример полной моральной деградации. Более того, по имеющейся информации, во временно оккупированный город прибыла группа китайских блогеров. Их приезд является незаконным. Он грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами", — отметил представитель МИД.

Николенко подчеркнул, что Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город.

МИД Украины инициирует запрет въезда в Украину для всех этих китайских "гастролеров".

Напомним, 8 сентября сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области якобы известная оперная певица из Китая спела советскую песню "Катюша" среди руин Драматического театра, на который Вооруженные силы Российской Федерации сбросили авиабомбу в 2022 году.