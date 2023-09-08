"Моральна деградація": МЗС хоче заборонити в'їзд "гастролерам" з КНР через інцидент у Маріуполі

Речник МЗС Олег Ніколенко назвав прикладом повної моральної деградації виконання пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі. МЗС України ініціює заборону в‘їзду до нашої країни для всіх цих китайських "гастролерів".

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Речник Міністерства закордонних справ України (МЗС) Олег Ніколенко 8 вересня повідомив, що у тимчасово окупований Маріуполь незаконно прибула група китайських блогерів. Китайська "оперна співачка" Ван-Фан на руїнах драмтеатру, де загинули сотні мирних громадян України, виконала російську пісню "Катюша". МЗС у відповідь ініціює заборону на в’їзд до України для всіх "гастролерів" з Китаю, написав Ніколенко у Facebook.

"Виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей — приклад повної моральної деградації. Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями", — зазначив речник МЗС.

Ніколенко наголосив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста.

МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх цих китайських "гастролерів".

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області нібито відома оперна співачка з Китаю заспівала радянську пісню "Катюша" серед руїн Драматичного театру, на який Збройні сили Російської Федерації скинули авіабомбу у березі 2022 року.