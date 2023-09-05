Изменился подход: российская пропаганда стала более агрессивной, — контрразведка Германии

Представитель Федерального ведомства по защите конституции ФРГ Бодо Бекер заявил, что дезинформация направлена не только на внутреннюю аудиторию России, чтобы поддерживать власть главы Кремля Владимира Путина, но и вовне.

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Российская пропаганда стала более агрессивной. Она адаптируется к новым глобальным реалиям и происходящему на фронте в Украине. Об этом заявил представитель Федерального ведомства по защите конституции Германии Бодо Бекер на конференции в Берлине, пишет Bild.

По словам Бекера, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Москве решила усилить кампанию по пропаганде и дезинформации в мире. Подход, который был ранее выработан Кремлем, за полтора года войны с Украиной изменился.

"В целом этот подход стал значительно более конфронтационным и агрессивным", — сказал Бекер.

Он заявил, что РФ очень гибко адаптирует содержания и тональность пропагандистского контента к глобальным реалиям. Также пропагандисты учитывают все, что происходит на фронте в Украине. Дезинформация направлена не только на внутреннюю аудиторию России, чтобы поддерживать власть главы Кремля Владимира Путина, но и вовне. Москва пытается влиять на мнение общества других странах.

Журналисты отметили, что Федеральное ведомство по защите конституции Германии занимается контрразведкой и подчиняется Министерству внутренних дел ФРГ.

Напомним, что 1 сентября СМИ сообщали, что в Германии мужчина напал на украинских детей. По данным следствия, неизвестный мужчина напал на детей за то, что они говорили на украинским языке. Он требовал от них говорить на русском, но те отказались.

Также в августе В Центре противодействия дезинформации рассказали, как россияне проводят информационно-психологические операции (ИПСО), чтобы ввести украинцев в заблуждение и задеть за живое. Среди актуальных тем — мобилизация и война.