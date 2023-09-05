Живая сила, техника, склады БК: в командовании озвучили потери ВС РФ на Таврическом направлении

ВС РФ потеряли 172 военных, 20 единиц военной техники, три склада боеприпасов и пункт управления ВС РФ, уточнили в командовании.

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За минувшие сутки 4 августа на Таврическом направлении Вооруженные силы Российской Федерации потеряли 172 военных. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны", — сказал Александр Тарнавский.

По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления выполнили 1218 огневых задач в течение 4 августа.

Тарнавский отметил, что украинским бойцам удалось уничтожили 63 оккупантов, ранения получили еще 106, а трех удалось взять в украинский плен. Кроме этого, было ликвидировано 20 единиц военной техники врага, а именно два танка, две ББМ, семь артиллерийских систем и минометы, два БПЛА, пять единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники. Также ВСУ точными ударами уничтожили три склада боеприпасов и пункт управления ВС РФ.

В течение суток оккупанты 13 раз атаковали позиции украинских бойцов на Таврическом направлении и осуществили 788 обстрелов. Также враг нанес ракетный удар и 24 авиаудара.

Напомним, 3 сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские бойцы прорвали первую линию обороны врага на Запорожском направлении. ВСУ продолжают укреплять свой контроль над территориями, которые освободили.

4 сентября спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что вторая линия обороны врага может содержать разветвленную сеть подземных тоннелей. Вторая линия обороны содержит меньшее количество минных полей, однако она "достаточно мощная".