По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, Силами обороны за день было уничтожено 15 единиц военной техники противника, среди которой боевые бронированные машины, артсистемы, БПЛА и автомобильная техника.

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За прошедшие сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали 45 оккупантов и уничтожили 15 единиц военной техники противника, а также ранили 135 россиян. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский

"В общем, за прошедшие сутки враг 14 раз атаковал наши позиции и совершил 632 обстрела, нанес 3 ракетных и 21 авиаудар. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач", — заявил он.

Согласно информации бригадного генерала, за последние сутки потери врага увеличились на 181 человека. Это включает в себя уничтожение 45 оккупантов, ранение 135 человек, и одного взятие в плен.

Кроме того, Силами обороны уничтожено 15 единиц военной техники противника. Речь идет о 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БпЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 единицу специальной техники.

Также было уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 пункт управления врага.

Напомним, что немецкие журналисты сообщили, что армия Украины прорвала укрепления "линии Суровикина". Так, по словам военного аналитика Юлиана Репке, ВСУ продвинулись к селу Вербовое и на 2 км восточнее села Новопрокоповка в том же районе.

Также сообщалось, что 29 августа ВСУ ликвидировали три группы российских солдат подряд в районе Бахмута. Украинские военные спрятались вблизи железнодорожных путей, ожидая бойцов ВС РФ. Противники появлялись один за другим, когда бежать было уже поздно.