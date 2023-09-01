Успішна атака ЗСУ: командування озвучило втрати ЗС РФ за добу на Таврійському напрямку

За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, Силами оборони за день було знищено 15 одиниць військової техніки противника, серед якої бойові броньовані машини, артсистеми, БПЛА та автомобільна техніка.

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Минулої доби на Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували 45 окупантів і знищили 15 одиниць військової техніки противника, а також поранили 135 росіян. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

"Загалом, минулої доби ворог 14 разів атакував наші позиції та здійснив 632 обстріли, завдав 3 ракетних та 21 авіаудар. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань", — заявив він.

Згідно з інформацією бригадного генерала, за останню добу втрати ворога збільшилися на 181 особу. Це включає в себе знищення 45 окупантів, поранення 135 осіб, і одного взяття в полон.

Крім того, Силами оборони знищено 15 одиниць військової техніки противника. Йдеться про 3 ББМ, 6 артилерійських систем і мінометів, 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиницю спеціальної техніки.

Також було знищено 6 складів боєприпасів і 1 пункт управління ворога.

Нагадаємо, що німецькі журналісти повідомили, що армія України прорвала укріплення "лінії Суровикіна" . Так, за словами військового аналітика Юліана Рєпке, ЗСУ просунулися до села Вербове і на 2 км на схід від села Новопрокопівка в тому ж районі.

Також повідомлялося, що 29 серпня ЗСУ ліквідували три групи російських солдатів поспіль у районі Бахмута. Українські військові сховалися поблизу залізничних колій, очікуючи бійців ЗС РФ. Противники з'являлися один за одним, коли тікати було вже пізно.