Жива сила, техніка, склади БК: у командуванні озвучили втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

ЗС РФ втратили 172 військових, 20 одиниць військової техніки, три склади боєприпасів та пункт управління ЗС РФ, уточнили в командуванні.

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За минулу добу 4 серпня на Таврійському напрямку Збройні сили Російської Федерації втратили 172 військових. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони", — сказав Олександр Тарнавський.

З його слів, артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку виконали 1218 вогневих завдань протягом 4 серпня.

Тарнавський зазначив, що українським бійцям вдалося знищили 63 окупантів, поранення отримали ще 106, а трьох вдалося взяти в український полон. Крім цього, було ліквідовано 20 одиниць військової техніки ворога, а саме два танки, дві ББМ, сім артилерійських систем та міномети, два БПЛА, п'ять одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки. Також ЗСУ влучними ударами знищили три склади боєприпасів та пункт управління ЗС РФ.

Протягом доби окупанти 13 разів атакували позиції українських бійців на Таврійському напрямку та здійснили 788 обстрілів. Також ворог завдав ракетний удар та 24 авіаударів.

Нагадаємо, 3 вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські бійці прорвали першу лінію оборони ворога на Запорізькому напрямку. ЗСУ продовжують зміцнювати свій контроль над територіями, які звільнили.

4 вересня спікер об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що друга лінія оборони ворога може містити розгалужену мережу підземних тунелів. Друга лінія оборони містить меншу кількість мінних полів, проте вона "досить потужна".