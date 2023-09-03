ЗСУ прорвали першу лінію оборони ЗС РФ на Запоріжжі, — командування

Російські війська почали підтягувати свої резерви на Південний напрямок із інших тимчасово окупованих регіонів — Херсонщини, Лимана. Зокрема, ворог передислокував частину військових із території Росії.

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У Запорізькій області Збройні сили України прорвали першу лінію оборони ворога. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв’ю The Guardian.

"У центрі наступу ми завершуємо знищення підрозділів противника, які прикривають відхід російських військ за другий рубіж оборони", — сказав Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що ЗСУ перебувають між першою та другою лініями оборони ЗС РФ у Запорізькій області, зокрема українські бійці зміцнюють свій контроль над територіями, які деокупували під час останніх боїв.

За словами Тарнавського, російські військові присвятили найбільше часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони (60%), тоді як на другу та третю залишили всього по 20%, оскільки не очікували, що українські бійці прорвуть оборону.

Контрнаступ ЗСУ сповільнило мінне вороже поле, проте піхотні сапери змогли розчистити піший штурмовий шлях. Командувач розповів, що в цей час ворог "просто стояв і чекав на українську армію". Проте нині ЗС РФ почали підтягувати свої резерви з Херсона, Лимана та Росії.

"Рано чи пізно в росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх атакувати більше та швидше", — наголосив він.

Він додав, що ворог втратив значну частину своєї переваги, коли українські бійці прорвали першу лінію, адже "є дуже велика різниця між першою та другою лінією оборони". Зокрема, друга побудована не так якісно, проте має замінування, які розташовані не єдиним оборонним кордоном, а фрагментами.

Нагадаємо, 2 вересня в Генштабі ЗСУ розповіли, що українські бійці продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. За добу ракетні війська й артилеристи розгромили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ЗС РФ.

Того ж дня стало відомо, що Україна застосовує тактику малих штурмових груп під час контрнаступу. Зокрема, ЗСУ створили сотні невеликих штурмових груп для захоплення опорних пунктів ЗС РФ.