Змінився підхід: російська пропаганда стала агресивнішою, — контррозвідка Німеччини

Представник Федерального відомства із захисту конституції ФРН Бодо Бекер заявив, що дезінформація спрямована не тільки на внутрішню аудиторію Росії, щоб підтримувати владу глави Кремля Володимира Путіна, а й назовні.

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Російська пропаганда стала більш агресивною. Вона адаптується до нових глобальних реалій і того, що відбувається на фронті в Україні. Про це заявив представник Федерального відомства із захисту конституції Німеччини Бодо Бекер на конференції в Берліні, пише Bild.

За словами Бекера, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москва вирішила посилити кампанію з пропаганди та дезінформації у світі. Підхід, який був раніше вироблений Кремлем, за півтора року війни з Україною змінився.

"Загалом цей підхід став значно більш конфронтаційним і агресивним", — сказав Бекер.

Він заявив, що РФ дуже гнучко адаптує зміст і тональність пропагандистського контенту до глобальних реалій. Також пропагандисти враховують усе, що відбувається на фронті в Україні. Дезінформація спрямована не тільки на внутрішню аудиторію Росії, щоб підтримувати владу глави Кремля Володимира Путіна, а й назовні. Москва намагається впливати на думку суспільства інших країнах.

Журналісти зазначили, що Федеральне відомство із захисту конституції Німеччини займається контррозвідкою і підпорядковується Міністерству внутрішніх справ ФРН.

Нагадаємо, що 1 вересня ЗМІ повідомляли, що в Німеччині чоловік напав на українських дітей. За даними слідства, невідомий чоловік напав на дітей за те, що вони говорили українською мовою. Він вимагав від них говорити російською, але ті відмовилися.

Також у серпні У Центрі протидії дезінформації розповіли, як росіяни проводять інформаційно-психологічні операції (ІПСО), щоб ввести українців в оману і зачепити за живе. Серед актуальних тем — мобілізація та війна.