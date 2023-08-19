Від "бойових комарів" до мобілізації: у ЦПД розповіли, як "еволюціонувала" пропаганда РФ

У Центрі протидії дезінформації розповіли, як росіяни проводять інформаційно-психологічні операції (ІПСО), щоб ввести українців в оману і зачепити за живе. Серед актуальних тем — мобілізація та війна.

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"Бойові комарі" та "вигаданий українцями коронавірус" — фейки, які Росія розповсюджувала ще пів року тому, мало ким сприймалися всерйоз. Нині ж інформаційні кампанії РФ дедалі більше спрямовані на те, щоб максимально зачепити за живе.

Фокус попросив керівника департаменту збору та моніторингу дезінформації Центру протидії дезінформації РНБО України Аліну Бондарчук розповісти, які фейки поширює РФ, щоб чинити психологічний тиск на українців.

Поширюють старі відео

ІПСО — дезінформаційна кампанія, спрямована на емоційне залучення людини до хвилюючої її ситуації. За словами Аліни Бондарчук, нинішні російські інформаційно-психологічні кампанії вибудовуються навколо актуальних тем: мобілізації, війни, поранених військових, волонтерів, бойових медиків. Як один із прикладів ІПСО — спроби посварити схід і захід України.

"Через ТікТок із хештегом "фортеця Львів", "фортеця Ужгород" поширюється контент, у якому головні тези звучать так: поки на сході люди страждають і вмирають, на заході навіть не знають, що таке війна й обстріли. Дурна спроба розсварити країну, адже в тому ж Львові кожен знає, що таке війна, росіяни самі "нагадують", обстрілюючи", — каже Фокусу Бондарчук.

Крім цього, росіяни зараз застосовують ІПСО з темою мобілізації та небажанням українців іти на фронт. Щоб проілюструвати фейкові тези, РФ поширює старі відеоролики, на яких хтось когось б'є. Наприклад, правоохоронець [до реформи МВС в Україні у 2014 році] б'ється на дорозі з якимось п'яницею, і всю цю картину підносять як "громадяни не хочуть іти помирати, а поліцейські їх змушують, скручують і одразу відвозять на фронт".

"Якщо знімають нові відео в такому контексті, то без облич людей і на розмитому фоні без конкретних ознак тієї чи іншої локації (ліс, дорога в полі, біля машини без номерів тощо), щоб нам було важче верифікувати такі записи. На верифікацію йде по 3-4 дні. І роспропаганда цим користується, тому що "поки правда одягає штани, брехня встигає обійти півсвіту"", — додає Бондарчук.

Нова порція брехні

Експерт припускає, що наступною порцією фейків від росіян стане тема постановки жінок на військовий облік. Цю процедуру в Україні відклали до грудня 2023 року. Імовірно, росіяни намагатимуться замінити поняття "взяття на облік" на "мобілізація" і крутитимуть тему, мовляв, не вистачає чоловіків в Україні і воювати підуть жінки. У Центрі протидії дезінформації прогнозують низку фейків на тему заборони виїзду за кордон жінкам, які не стали на облік, а також інші карані дії щодо них.

Є й фейки, спрямовані на російського внутрішнього користувача. Наприклад, обкладинки з Володимиром Зеленським або Ольгою Харлан і підписи, що не відповідають дійсності. Але росіяни дивляться на це і роблять висновок, що в Україні все погано, не перевіряючи при цьому достовірність інформації.

"ІПСО, розраховані на росіян, включають у себе інформацію про те, що нібито українці не хочуть воювати за Зеленського або Байдана, а вже йшли б на світову, але їх змушують воювати та інше. Зомбують і вводять в оману щоразу, додаючи нову порцію брехні", — резюмує експерт.

Нагадаємо, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Андрія Юсова, усі тези про те, що на Україну і РФ чекає затяжна війна, більше нагадують російську ІПСО, яка спрямована на зовнішню аудиторію. Усередині РФ поширюють інші меседжі.