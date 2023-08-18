"Путін боїться війни на роки": у ГУР вважають тези про затяжну боротьбу російською ІПСО (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, у Кремля обмежені ресурси і вони не в змозі розтягнути бойові дії на тривалий час. У зв'язку з цим із РФ надходять пропозиції про переговори.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не готовий розтягувати бойові дії в Україні на довгі роки. Він нібито бажає закінчити тут і зараз. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Юсов у коментарі "24 каналу" 18 серпня.

За його словами, всі тези про те, що на Україну і РФ чекає затяжна війна, більше нагадують російську ІПСО, яка спрямована на зовнішню аудиторію. Усередині РФ поширюють інші меседжі.

"Інформаційна хвиля від путінської Росії про війну на роки — це багато в чому ІПСО. Тому що для внутрішньої аудиторії зовсім інші наративи — режим намагається, навпаки, розпрягати ситуацію", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник ГУР зазначив, що серед цілей такого інформаційного порядку денного — деморалізація українців і демотивація коаліції, яка виступає проти режиму Володимира Путіна.

У реальності Російська Федерація не здатна вести затяжну війну, адже її ресурси обмежені, а мобілізаційна система фактично не працює. Також тривають регулярні чистки в розвідці, армії та Міноборони. Усе це свідчить про те, що надовго війна не затягнеться.

"Путін боїться війни на роки і волів би її уникнути. Тому що інший посил йде від Кремля — це переговори тут і зараз", — продовжив Андрій Юсов.

Сили оборони при цьому продовжують контрнаступ і звільняють території.

Нагадаємо, 17 серпня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловилася про готовність до затяжної війни. За її словами, військові на фронті знають, що війна буде тривалою, тому суспільству потрібно ще більше згуртуватися, щоб зберегти дух національного єднання.