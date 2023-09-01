Скинул с моста и бросил бутылку: в Германии мужчина напал на украинских детей, — СМИ

По данным следствия, неизвестный мужчина напал на детей за то, что они говорили на украинским языке. Он требовал от них говорить на русском, но те отказались.

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В Германии неизвестный мужчина сбросил мальчика из Украины с моста, а затем бросил в ребенка бутылкой. Об этом пишет издание Welt.

Сообщается, что инцидент произошел в Айнбеке, в Нежней Саксонии 26 августа, в субботу. Нарушитель подошел к компании детей из Украины, которые сидели на мосту. Незнакомец говорил на русском языке и ему не понравилось, что дети говорили по-украински. Мужчина потребовали от них, чтобы они перешли на русский, а также заявил, что войну якобы начала Украина.

По версии следствия, дети с незнакомцем не согласились. Тогда злоумышленник сперва дернул за волосы девочку из группы, а затем схватил десятилетнего мальчика и швырнул его через перила моста. Ребенок упал и ударила о железные балки, которые были установлены под перилами. У него зафиксированы травмы головы.

Затем, как сообщается, ребенок свалился в канал. Когда он лежал там, подозреваемый бросил в него стеклянную бутылку и только после этого скрылся. Бутылка попала мальчику в плечо.

В материале говорится, что остальные дети побежали к своим родителям, чтобы рассказать о случившемся. В местной прокуратуре заявили, что ребенок, выброшенный с моста, получил несерьезные травмы. Ему оказали помощь в больнице, но затем выписали.

В прокуратуре заявили, что нападение было политически мотивированным. Правоохранители занимаются поиском преступника.

Напомним, что в начале августа СМИ сообщали, что большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности. По словам журналистов, беженцы называют самым большим препятствием для трудоустройства плохое знание чешского языка. Многим людям не с кем оставить детей.

Кроме того, в июне представительница Офиса Омбудсмана Украины Ирина Суслова заявила, что в ЕС социальные службы забирают детей украинских беженцев. Отсутствие соответствующих документов у лица, сопровождающего ребенка, относительно законного представительства интересов ребенка за рубежом является основной причиной.