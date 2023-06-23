В ЕС социальные службы забирают детей украинских беженцев, — представитель Омбудсмана

Беженцы из Украины в странах Европейского союза имеют серьезную проблему: у них по разным причинам социальные службы отбирают детей

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По состоянию на май 2023 года, по данным МИД Украины за рубежом было отобрано более 215 детей, из них больше всего в Польше — 55 детей, Германии — 50 детей, Испании — 30 детей, а также в Италии — 17 детей, сообщила представительница Офиса Омбудсмана Украины по делам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.

Отсутствие соответствующих документов у лица, сопровождающего ребенка, относительно законного представительства интересов ребенка за рубежом является основной причиной.

Офису омбудсмана известно о случаях, когда родители отправляли ребенка с бабушкой за границу, у которой из документов была только доверенность на право пересечения границы. "То есть бабушка не является официальным опекуном, а потому такой ребенок в понимании законодателя страны пребывания считается ребенком без сопровождения", сообщила Суслова.

Также, еще одной причиной является различие в законодательстве Украины и страны пребывания ребенка. В большинстве стран ЕС право представительства ребенка определяется только решением суда.

Офис омбудсмана реагирует на обращения украинских беженцев и разъясняет им права и порядок возвращения ребенка.

"Если у Вас отобрали ребенка за границей или Вам известно о таких случаях, то обращайтесь в Офис Уполномоченного ВРУ по правам человека", — пояснила представительница Офиса омбудсмана.

Ирина Суслова также советует обращаться в дипломатическое представительство Украины в стране пребывания по содействию возвращению ребенка.

Почему украинских детей отбирают за границей

19 июня сообщалось о том, что в РФ нашли хитрую схему "усыновления" украинских детей. На депортированных из Украины детей россияне оформляют "временную опеку" вместо "усыновления". При этом в мире не существует международной структуры, которая бы помогала украинцам вернуть вывезенных на территорию РФ детей.

Напомним, в конце мая стало известно, что оккупанты вывозят детей под предлогом отдыха на море в Крыму. Часть их оказывается в дальних российских регионах, например, в Мордовии.