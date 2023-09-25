"Понти": у Зеленського пояснили, чому західні експерти часто помиляються у своїх прогнозах

Радник голови ОП Михайло Подоляк впевнений, що Росія — "фабрика понтів", і це вже довів крейсер "Москва". Однак, з його слів, деякі західні експерти все ще вбачають у країні-агресорці "зменшений СРСР".

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Західні експерти помиляються у своїх прогнозах щодо війни в Україні, тому що схильні переоцінювати Росію. Про це 25 вересня заявив у соцмережах радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Чому оцінки західних "совєтологів" та "кремленологів" часто настільки розходяться з українськими? Чому українці постійно настільки впевнені у своїх заявах і діях? Причина в тому ж, чому насправді провалилися висновки ключових розвідок світу про "падіння Києва за три дні"", — написав він.

Радник переконаний, що українці знають "природу" РФ краще за багатьох. З його слів, сучасна Росія — це "велика фабрика з виробництва понтів на експорт", і її мета — "гіперкомпенсувати власні комплекси".

"Водночас багато західних колег продовжують оцінювати Росію як зменшений Радянський Союз і розмірковувати категоріями часів Холодної війни (ба більше, вони мають емоційну пам’ять життя в ті часи)", — підкреслив Подоляк.

Представник ОП переконаний, такі експерти "приречені постійно дивуватися", що їхні прогнози не справдились.

"Пам’ятайте: уся російська політика відштовхується від однієї відомої установки – "у страху великі очі". Не купуйте російських "понтів". За ними нічого немає", — закликав посадовець.

Він додав, що це вже довели російські системи ППО С-400 "Тріумф", крейсер "Москва" та ракети "Кинджал".

Публікація Михайла Подоляка від 25 вересня Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 вересня Михайло Подоляк заявляв, що Росія "не завершилась як імперія" та "не знає поняття суверенітету". Поразку РФ у війні з Україною радник керівника ОП назвав "питанням загальнолюдської цивілізації".

Також Михайло Подоляк коментував успіхи контрнаступу ЗСУ. З його слів, Україна готується до битви за звільнення окупованого з 2014 року Криму.