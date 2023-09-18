Контрнаступ України йде успішно: ЗСУ готуються деокупувати Крим, — Подоляк

В інтерв'ю CNN радник голови ОП розповів, що росіяни думають тільки про оборону, а про наступ і не згадують. Україна потребує більшої підтримки від західних партнерів у тому, що стосується авіації.

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Радник голови ОП Михайло Подоляк оцінив контрнаступ ЗСУ і назвав прорив першої лінії оборони приводом для оптимізму в боротьбі України з РФ, військової сили якої "всі боялися" до повномасштабного вторгнення. Про це Подоляк розповів в інтерв'ю CNN.

Контрнаступ ЗСУ: ініціатива повністю на боці України

"Навіть російські офіційні особи, такі як Путін, кажуть, що зараз вони тільки й роблять, що відбивають наступальні операції України. Вони не говорять про свій контрнаступ, вони говорять тільки про оборонну війну Росії", — пояснив Подоляк.

Подоляк також додав, що Україна готується до битви за деокупацію Криму, який Росія анексувала, порушуючи міжнародне право 2014 року.

За словами представника ОП, Україна потребує більшої підтримки від західних партнерів у тому, що стосується авіації. Йдеться про винищувачі F-16, а також ракети великої дальності для ударів углиб територій, які перебувають під контролем РФ. ЗСУ також відчувають потребу в боєприпасах.

Нагадаємо, що 18 вересня Кирило Буданов розповів, коли Росія втратить військові ресурси. У ЗС РФ єдина перевага перед Силами оборони України — чисельність особового складу. Інший військовий ресурс країни-агресора буде вичерпано за кілька наступних років, як оцінюють в українській розвідці.

Також повідомлялося про те, куди підуть ЗСУ після звільнення Кліщіївки. Перехоплення ініціативи в районі автодороги на Горлівку створить передумову для перехоплення контролю над важливим шляхом постачання окупаційних військ. РФ намагатиметься сповільнити контрнаступ ЗСУ до осіннього бездоріжжя, впевнені військові аналітики.