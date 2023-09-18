Соледар чи Горлівка: куди підуть ЗСУ після звільнення Кліщіївки

Менше, ніж за тиждень українські військові звільнили два населені пункти, які потрібні для оточення Бахмута. Перехоплення ініціативи в районі автодороги на Горлівку дасть контроль над важливим шляхом постачання армії РФ. Росіяни намагатимуться сповільнити контрнаступ ЗСУ до сезону дощів і холодів, упевнені військові аналітики.

Related video

Українська армія звільнила від російських окупантів село Кліщіївка Донецької області. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський каже, що населений пункт зачистили від росіян сили трьох бригад.

Глава прес-служби східного угруповання ЗСУ, капітан Ілля Євлаш підтвердив визволення Кліщіївки силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та об'єднаної штурмової бригади національної поліції "Лють".

Президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому зверненні 17 вересня подякував трьом українським бригадам за успіхи в Кліщіївці, за яку окупанти трималися майже чотири місяці.

Кліщіївка розташована в Бахмутському районі Донецької області. Це один із трьох населених пунктів, який вважають ключовим для оточення Бахмута. Раніше ЗСУ звільнили Андріївку, тепер залишилася Курдюмівка.

Біля Кліщіївки проходить залізнична гілка до Горлівки. Карта DeepState

Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку: чим важлива Кліщіївка?

Пагорби на околицях Кліщіївки дають змогу контролювати не тільки Бахмут, а й автодорогу на Горлівку. Це важливий шлях постачання гарнізону армії РФ, пишуть аналітики ВВС.

"Якщо його перерізати, залишається тільки дорога з Бахмута до Попасної, а також шлях до Лисичанська. Біля Кліщіївки проходить залізнична гілка до Горлівки і далі — до Донецька. Саме за цей залізничний насип зараз відійшли росіяни після втрати позицій", — вказали фахівці.

Контрнаступ ЗСУ, за оцінками військового експерта Олега Жданова, продовжиться на трасу, яка з'єднує Бахмут із Горлівкою. Для цього треба очистити рубіж "Андріївка — Кліщіївка — Курдюмівка".

"Якщо цю трасу перерізати, Бахмутський виступ залишиться без логістики. Далі можна виходити на лінію 23 лютого 2022 року. Ще один напрямок — Соледарський, завдяки якому знімається загроза для гарнізону в Сіверську. Ворог намагається там підрізати нам фланги", — каже експерт у спілкуванні з Фокусом .

Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку є результатами кропіткої роботи останніх двох місяців. Були періоди, коли в регіоні була справжня м'ясорубка в плані перемелювання військ противника, продовжив Жданов.

"Сьогодні у ЗС РФ ситуація дедалі гірша, резервів вкрай мало. Останнє перекидання — дивізії на Мелітопольський напрямок", — пояснив він.

"Хороші новини з Курдюмівки"

Звільнення Кліщіївки дає можливість поступового виходу на лінію "Миколаївка 2-га — Відрадівка — Опитне", додає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Лобові штурми Бахмута не входять у плани ЗСУ, важливіше оточити місто і просунутися до траси 0513, сказав експерт.

Коваленко впевнений, що після звільнення Андріївки та Кліщіївки хороші новини скоро будуть і в Курдюмівці. Сили оборони України перейдуть на лівий бік від залізниці, а за дорогою 0513 буде концентрація на Зайцеве, село у Світлодарській міській громаді Бахмутського району.

Російська армія відповідатиме на спроби просування ЗСУ збільшенням людського ресурсу в низці окупованих населених пунктів. Головна мета ЗС РФ зараз — не зупинити ЗСУ, а загальмувати їх до настання поганої погоди, підсумував Коваленко.

Фокус уже писав про звільнення від ЗС РФ села Андріївка. Сили 3-ї окремої штурмової бригади розбили російську 72-гу окрему мотострілецьку бригаду. Це село впливало на позиції армії Росії на південь від Бахмута.

Українські військові 9 вересня увійшли в село Новомайорське Донецької області. Населений пункт розташований за 15 кілометрів на захід від Вугледара.