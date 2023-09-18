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Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

Звільнення Кліщіївки та успіхи під Бахмутом: в ISW розповіли, як просуваються ЗСУ (карти)

ЗСУ, артилерія ЗСУ, війна в Україні, Збройні сили України
Фото: The New York Times | Сили оборони деокупували Кліщіївку (ілюстративне фото)

В Інституті вивчення війни зібрали свіжу інформацію про наступальні дії українських та російських військ. Попри спроби окупантів завдавати контратаки успіхів вони не мали, а контрнаступу України завадити не змогли.

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Українські захисники звільнили село Кліщіївка у Донецькій області та успішно наступали на інших ділянках Бахмутського напряму. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 17 вересня.

Куп’янськ та Луганська область

Повідомляється, що ЗС РФ проводили диверсії поблизу кордону, щоб зафіксувати українські війська у прикордонних районах. Російський провоєнний блогер стверджував, що бої відбувались поблизу села Стрілеча на Харківщині. Окрім того, росіяни збільшують щільність мінно-вибухового загородження у Бєлгородській області.

карта бойових дій, Стрілеча Fullscreen
Стрілеча на мапі бойових дій
Фото: Deep State

Російські окупанти наступали на лінії фронту Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Їм вдалося здобути обмежені територіальні завоювання на південному заході від міста Кремінна у Луганській області.

карта бойових дій, Куп’янськ, Сватове, Кремінна Fullscreen
Куп'янськ, Сватове та Кремінна на мапі бойових дій
Фото: Deep State

Також геолокаційні кадри підтверджують незначні успіхи ЗС РФ на південь від села Діброва, що у Кремінській громаді. Окрім того, ворожі джерела заявляли про атаки в районі села Кислівка у Куп’янському районі Харківської області.

карта бойових дій, Кислівка Fullscreen
Кислівка на мапі бойових дій
Фото: Deep State

У Росії підтверджували контрнаступ Сил оборони під Кремінною. Водночас у Міноборони РФ заявляли, що війська відбили українські атаки на кількох ділянках фронту в тому районі.

Донецька область

17 вересня захисники звільнили село Кліщіївка та вели наступальні дії в інших місцях на Бахмутському напрямі. Повідомляється, що ЗС РФ контрактували в районі Бахмута, але не досягли успіхів.

Водночас українці відбили п’ять штурмів окупантів в районі Кліщіївки та Білої Гори у Донецькій області. Також була відбита контратака ворога поблизу села Андріївка та селища Курдюмівка.

карта бойових дій, Кліщіївка, Біла Гора, Андріївка, Курдюмівка Fullscreen
Кліщіївка, Біла Гора, Андріївка та Курдюмівка на мапі бойових дій
Фото: Deep State

У звіті йдеться, що Сили оборони досягли успіхів на сході від міста Красногорівка. Водночас у Міноборони РФ заявляли, що відбили штурми в районі міста Мар’їнка. ЗС РФ же наступали на ділянці Авдіївка-Донецьк, але успіхів не досягли.

карта бойових дій, Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка, Донецьк Fullscreen
Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка та Донецьк на мапі бойових дій
Фото: Deep State

Південь України

17 вересня російські війська намагались наступати в районі сіл Новодарівка та Рівнопіль у Запорізькій області, але не просунулись. Водночас українські війська досягли успіху на неназваних ділянках Мелітопольського напряму.

карта бойових дій, Новодарівка, Рівнопіль Fullscreen
Новодарівка та Рівнопіль на мапі бойових дій
Фото: Deep State

У Міноборони РФ заявляли, що окупанти відбили атаку поблизу села Роботине на Запоріжжі. Важкі бої, за даними російських джерел, тривали на лінії Роботине-Вербове. Також, як відомо з ворожих джерел, ЗС РФ провели обмежені контратаки в районі сіл Роботине, Новопрокопівка та Копані.

карта бойових дій, Роботине, Новопрокопівка, Копані, Вербове Fullscreen
Роботине, Новопрокопівка, Копані та Вербове на мапі бойових дій
Фото: Deep State

Нагадаємо, 17 вересня українські бійці деокупували село Кліщіївка у Донецькій області. Штурмовики з бригади "Лють" записали у населеному пункті відеозвернення зі стягами в руках.

Також про успіхи Сил оборони на Мелітопольському та Бахмутському напрямах розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. З її слів, за минулий тиждень захисники звільнили на півдні 5,2 квадратних кілометри землі.