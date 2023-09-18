Звільнення Кліщіївки та успіхи під Бахмутом: в ISW розповіли, як просуваються ЗСУ (карти)

В Інституті вивчення війни зібрали свіжу інформацію про наступальні дії українських та російських військ. Попри спроби окупантів завдавати контратаки успіхів вони не мали, а контрнаступу України завадити не змогли.

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Українські захисники звільнили село Кліщіївка у Донецькій області та успішно наступали на інших ділянках Бахмутського напряму. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 17 вересня.

Куп’янськ та Луганська область

Повідомляється, що ЗС РФ проводили диверсії поблизу кордону, щоб зафіксувати українські війська у прикордонних районах. Російський провоєнний блогер стверджував, що бої відбувались поблизу села Стрілеча на Харківщині. Окрім того, росіяни збільшують щільність мінно-вибухового загородження у Бєлгородській області.

Стрілеча на мапі бойових дій Фото: Deep State

Російські окупанти наступали на лінії фронту Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Їм вдалося здобути обмежені територіальні завоювання на південному заході від міста Кремінна у Луганській області.

Куп'янськ, Сватове та Кремінна на мапі бойових дій Фото: Deep State

Також геолокаційні кадри підтверджують незначні успіхи ЗС РФ на південь від села Діброва, що у Кремінській громаді. Окрім того, ворожі джерела заявляли про атаки в районі села Кислівка у Куп’янському районі Харківської області.

Кислівка на мапі бойових дій Фото: Deep State

У Росії підтверджували контрнаступ Сил оборони під Кремінною. Водночас у Міноборони РФ заявляли, що війська відбили українські атаки на кількох ділянках фронту в тому районі.

Донецька область

17 вересня захисники звільнили село Кліщіївка та вели наступальні дії в інших місцях на Бахмутському напрямі. Повідомляється, що ЗС РФ контрактували в районі Бахмута, але не досягли успіхів.

Водночас українці відбили п’ять штурмів окупантів в районі Кліщіївки та Білої Гори у Донецькій області. Також була відбита контратака ворога поблизу села Андріївка та селища Курдюмівка.

Кліщіївка, Біла Гора, Андріївка та Курдюмівка на мапі бойових дій Фото: Deep State

У звіті йдеться, що Сили оборони досягли успіхів на сході від міста Красногорівка. Водночас у Міноборони РФ заявляли, що відбили штурми в районі міста Мар’їнка. ЗС РФ же наступали на ділянці Авдіївка-Донецьк, але успіхів не досягли.

Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка та Донецьк на мапі бойових дій Фото: Deep State

Південь України

17 вересня російські війська намагались наступати в районі сіл Новодарівка та Рівнопіль у Запорізькій області, але не просунулись. Водночас українські війська досягли успіху на неназваних ділянках Мелітопольського напряму.

Новодарівка та Рівнопіль на мапі бойових дій Фото: Deep State

У Міноборони РФ заявляли, що окупанти відбили атаку поблизу села Роботине на Запоріжжі. Важкі бої, за даними російських джерел, тривали на лінії Роботине-Вербове. Також, як відомо з ворожих джерел, ЗС РФ провели обмежені контратаки в районі сіл Роботине, Новопрокопівка та Копані.

Роботине, Новопрокопівка, Копані та Вербове на мапі бойових дій Фото: Deep State

Нагадаємо, 17 вересня українські бійці деокупували село Кліщіївка у Донецькій області. Штурмовики з бригади "Лють" записали у населеному пункті відеозвернення зі стягами в руках.

Також про успіхи Сил оборони на Мелітопольському та Бахмутському напрямах розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. З її слів, за минулий тиждень захисники звільнили на півдні 5,2 квадратних кілометри землі.