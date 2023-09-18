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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Освобождение Клещиевки и успехи под Бахмутом: в ISW рассказали, как продвигаются ВСУ (карты)

ВСУ, артиллерия ВСУ, война в Украине, Вооруженные силы Украины
Фото: The New York Times | Силы обороны деоккупировали Клещиевку (иллюстративное фото)

В Институте изучения войны собрали свежую информацию о наступательных действиях украинских и российских войск. Несмотря на попытки оккупантов наносить контратаки, успехов они не имели, а контрнаступлению Украины помешать не смогли.

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Украинские защитники освободили село Клещиевка в Донецкой области и успешно наступали на других участках Бахмутского направления. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 17 сентября.

Купянск и Луганская область

Сообщается, что ВС РФ проводили диверсии вблизи границы, чтобы зафиксировать украинские войска в приграничных районах. Российский провоенный блогер утверждал, что бои происходили вблизи села Стрелечья на Харьковщине. Кроме того, россияне увеличивают плотность минно-взрывного заграждения в Белгородской области.

карта боевых действий, Стрелечья Fullscreen
Стрелечья на карте боевых действий
Фото: Deep State

Российские оккупанты наступали на линии фронта Купянск-Сватово-Кременная. Им удалось получить ограниченные территориальные завоевания на юго-западе от города Кременная в Луганской области.

карта боевых действий, Купянск, Сватово, Кременная Fullscreen
Купянск, Сватово и Кременная на карте боевых действий
Фото: Deep State

Также геолокационные кадры подтверждают незначительные успехи ВС РФ к югу от села Диброва, что в Кременской громаде. Кроме того, вражеские источники заявляли об атаках в районе села Кисловка в Купянском районе Харьковской области.

карта боевых действий, Кисловка Fullscreen
Кисловка на карте боевых действий
Фото: Deep State

В России подтверждали контрнаступление Сил обороны под Кременной. В то же время в Минобороны РФ заявляли, что войска отбили украинские атаки на нескольких участках фронта в том районе.

Донецкая область

17 сентября защитники освободили село Клещиевка и вели наступательные действия в других местах на Бахмутском направлении. Сообщается, что ВС РФ контрактировали в районе Бахмута, но не достигли успехов.

В то же время украинцы отбили пять штурмов оккупантов в районе Клещиевки и Белой Горы в Донецкой области. Также была отбита контратака врага вблизи села Андреевка и поселка Курдюмовка.

карта боевых действий, Клещиевка, Белая Гора, Андреевка, Курдюмовка Fullscreen
Клещиевка, Белая Гора, Андреевка и Курдюмовка на карте боевых действий
Фото: Deep State

В отчете говорится, что Силы обороны достигли успехов на востоке от города Красногоровка. В то же время в Минобороны РФ заявляли, что отбили штурмы в районе города Марьинка. ВС РФ же наступали на участке Авдеевка-Донецк, но успехов не достигли.

карта боевых действий, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Донецк Fullscreen
Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Донецк на карте боевых действий
Фото: Deep State

Юг Украины

17 сентября российские войска пытались наступать в районе сел Новодаровка и Ровнополье в Запорожской области, но не продвинулись. В то же время украинские войска достигли успеха на неназванных участках Мелитопольского направления.

карта боевых действий, Новодаровка, Ривнополь Fullscreen
Новодаровка и Ровнополье на карте боевых действий
Фото: Deep State

В Минобороны РФ заявляли, что оккупанты отбили атаку вблизи села Работино на Запорожье. Тяжелые бои, по данным российских источников, продолжались на линии Работино-Вербовое. Также, как известно из вражеских источников, ВС РФ провели ограниченные контратаки в районе сел Работино, Новопрокоповка и Копани.

карта боевых действий, Работино, Новопрокоповка, Копани, Вербовое Fullscreen
Работино, Новопрокоповка, Копани и Вербовое на карте боевых действий
Фото: Deep State

Напомним, 17 сентября украинские бойцы деоккупировали село Клещиевка в Донецкой области. Штурмовики из бригады "Лють" записали в населенном пункте видеообращение с флагами в руках.

Также об успехах Сил обороны на Мелитопольском и Бахмутском направлениях рассказала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, за прошедшую неделю защитники освободили на юге 5,2 квадратных километра земли.