РФ втратить ресурси на війну: Буданов розповів, коли це може статися

Збройні сили Російської Федерації мають одну перевагу над українськими військовими — чисельність особового складу. Інші ресурси РФ вичерпаються протягом декількох років, переконані в розвідці.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов заявив, що російські ресурси на війну можуть скоро вичерпатися. Про це він повідомив в інтерв'ю The Economist.

Він зазначив, що єдиною перевагою Збройних сил Російської Федерації над ЗСУ є чисельність особового складу.

"Кадрові ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня", — сказав Кирило Буданов.

За його словами, російська економіка зможе протриматися лише до 2025 року, тоді як потік зброї припиниться у 2026 році, або раніше. Крім цього, переговори Російської Федерації та КНДР є очевидним доказом цієї проблеми, адже якби у РФ було все добре, то вони б не шукали ресурси "по всьому світу".

Кирило Буданов вважає, що Україна також може втратити свої ресурси.

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"Ми залежні від зовнішніх гравців. Росія здебільшого залежить сама від себе", — сказав він.

Зокрема, небезпечною є тривала війна, адже вона виснажує не лише внутрішні ресурси України, але й західних партнерів. Буданов заявив, що поки "абсолютно не визначено", як довго західні країни зможуть підтримувати "достатнє постачання ресурсів" Україні.

"Склади в західних країнах не зовсім порожні. Що б хто не казав", — додав голова ГУР МО.

Нагадаємо, 17 вересня керівник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов повідомив, що Росії не варто розраховувати на військовий парад в Києві. З його слів, ЗС РФ можуть втратити сухопутний зв’язок з тимчасово окупованим Кримом ще до настання зими. Зокрема, ЗСУ вже вдалося місцями прорвати першу лінію оборони ворога на найважливішому південному напрямку в Запорізькій області.

12 вересня Кирило Буданов заявив, що війна в Україні може закінчитися лише поверненням до адмінкордонів станом на 1991 рік. Він зазначив, що в іншому випадку — конфлікт триватиме все життя.