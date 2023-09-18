"Військового параду у Москві не буде": Буданов заявив, що легкої перемоги не станеться

Водночас голова ГУР підкреслив, що перша оборонна лінія окупантів на Запоріжжі вже пробита, а розгорнута Кремлем 25 армія не має обіцяних ресурсів. Зі слів Кирила Буданова, Україна готова до викликів зими та шансів у РФ на парад в Києві теж немає.

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Росія так просто не здасться, але на військовий парад у Києві може не розраховувати. Вона може втратити сухопутний зв’язок з тимчасово окупованим Кримом ще до настання зими. Про це в інтерв’ю виданню The Economist, опублікованому 17 вересня, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов.

Очільник розвідки переконаний, що нині хвилюватись має не Україна, а РФ. З його слів, перша оборонна лінія ЗС РФ на найважливішій південній осі в Запорізькій області вже місцями пробита, а отже Кремль ризикує втратити сухопутні зв’язки з Кримом ще до зими.

"Всупереч тому, що декларує РФ, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву", — зазначив Буданов.

Він розповів, що передчасно розгорнута Москвою 25 загальновійськова армія має лише 80% особового складу та 50% техніки від обіцяного. Водночас Україна працює над тим, щоб протистояти очікуваним взимку ракетним та безпілотним атакам ЗС РФ по інфраструктурі.

"Нехай починають. Вони теж отримають відповідь", — завірив керівник ГУР.

Він зазначив, що не сподівається на легку поразку Росії, адже для країни-агресорки війна — це постійне явище протягом її історії. Однак обговорювати припинення вогню чи мир без встановлення українськими військовими "фактів на місцях" посадовець також не готовий.

"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що РФ переміщує деякі підрозділи своєї 25 армії в район міста Токмак у Запорізькій області. З його слів, окупанти готуються не лише протистояти контрнаступу Сил оборони, але і завдавати контратаки.

17 вересня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Місцеві чули стрільбу та бачили "спалахи" у місті. Звуки доносились зі сторони мису Фіолент, де ЗС РФ розмістили свої бази та військову техніку. За даними ЗМІ, там проводили спільну спецоперацію ГУР та ВМС.