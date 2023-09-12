"Інакшого варіанту не існує": Буданов розповів, як закінчиться війна в Україні (відео)

На думку очільника розвідки, якщо Україна не повернеться до адмінкордонів 1991 року — прикордонні сутички, обміни ракетними ударами та атаками безпілотників продовжуватимуться все життя.

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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що в Україні війна закінчиться лише поверненням до адмінкордонів станом на 1991 рік. Про це він повідомив на "Ялтинській Європейській Стратегії".

"Щодо моєї особистої позиції — це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитись не може, інакшого варіанту завершення цієї війни не існує", — сказав Кирило Буданов.

Він зазначив, що в іншому випадку конфлікт може тривати все життя в тій чи іншій формі — продовжуватимуться прикордонні сутички, обміни ракетними ударами та атаками безпілотників.

"Щоб це зупинити, треба повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років", — наголосив керівник ГУР.

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Зі слів Буданова, Росія полюбляє згадувати та казати, що поважає світові закони та порядок, але кожного разу порушує ці слова. Ці процеси може зупинити лише повернення до визначених норм і порядків. Зокрема, міжнародне право повинні поважати всі країни.

Він додав, якщо гіпотетично щось відбудеться інакше, то це буде сигналом для всіх, що в будь-якій точці світу можна терористичними способами змінювати світопорядок та життя в цілому, що погано скінчиться не лише для України.

Нагадаємо, 3 вересня британський генерал у відставці Річард Берронс заявив, що Україна зможе перемогти у війні у 2024-2025 роках. Тоді як до зими 2023 року не вдасться наполовину скоротити площу окупованих територій.

15 серпня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що не варто розраховувати на швидку перемогу. З її слів, всі розмови про те, що залишилося почекати "2-3 тижні", "до кінця року" або навіть "наступної весни" не відповідають дійсності.