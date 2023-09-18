РФ потеряет ресурсы на войну: Буданов рассказал, когда это может произойти

Вооруженные силы Российской Федерации имеют одно преимущество над украинскими военными — численность личного состава. Другие ресурсы РФ исчерпаются в течение нескольких лет, убеждены в разведке.

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов заявил, что российские ресурсы на войну могут скоро иссякнуть. Об этом он сообщил в интервью The Economist.

Он отметил, что единственным преимуществом Вооруженных сил Российской Федерации над ВСУ является численность личного состава.

"Кадровые ресурсы в России, условно говоря, неограниченные. Качество низкое, но количество достаточное", — сказал Кирилл Буданов.

По его словам, российская экономика сможет продержаться только до 2025 года, тогда как поток оружия прекратится в 2026 году, или раньше. Кроме этого, переговоры Российской Федерации и КНДР являются очевидным доказательством этой проблемы, ведь если бы у РФ было все хорошо, то они бы не искали ресурсы "по всему миру".

Кирилл Буданов считает, что Украина также может потерять свои ресурсы.

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"Мы зависимы от внешних игроков. Россия по большей части зависит сама от себя", — сказал он.

В частности, опасной является длительная война, ведь она истощает не только внутренние ресурсы Украины, но и западных партнеров. Буданов заявил, что пока "совершенно не определено", как долго западные страны смогут поддерживать "достаточное снабжение ресурсов" Украины.

"Склады в западных странах не совсем пустые. Что бы кто ни говорил", — добавил глава ГУР МО.

Напомним, 17 сентября руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов сообщил, что России не стоит рассчитывать на военный парад в Киеве. По его словам, ВС РФ могут потерять сухопутную связь с временно оккупированным Крымом еще до наступления зимы. В частности, ВСУ уже удалось местами прорвать первую линию обороны врага на важнейшем южном направлении в Запорожской области.

12 сентября Кирилл Буданов заявил, что война в Украине может закончиться только возвращением к админграницам по состоянию на 1991 год. Он отметил, что в противном случае — конфликт продлится всю жизнь.