"В грязи воевать труднее": в ГУР спрогнозировали ход контрнаступления в холодное время года

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, плохая погода затруднит действия украинских войск, но не сможет остановить.

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Украинская контрнаступательная операция против российских вооруженных сил будет продолжаться даже в условиях холодной и влажной погоды в конце текущего года, несмотря на увеличение трудностей ведения боевых действий. Об этом сообщил. начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES), передает Reuters

"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи воевать труднее. Боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжаться", — отметил Буданов.

Контрнаступление ВСУ: что известно

6 сентября директор по анализу Агентства военной разведки США Трент Мол заявил, что после трех месяцев медленного прогресса контрнаступление Украины набирает обороты. Он также оценил вероятность прорыва ВСУ до конца года.

В отчете Института изучения войны от 7 сентября говорится, что Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на разных направлениях, несмотря на попытки россиян атаковать в ответ. По словам аналитиков, оборона противника в Запорожской области продолжает "сыпаться".

8 сентября в Минобороны США подтвердили, что Силы обороны Украины действуют эффективно на поле боя и уже достигли определенных успехов в контрнаступлении.