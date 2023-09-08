РФ взяла паузу возле Сватово, пока ВСУ идут вперед под Бахмутом и Работино, — ISW (карты)

Американские аналитики отмечают, что на множестве направлений россияне вынуждены отступать из-за давления со стороны украинских защитников. В то же время Силы обороны достигли успехов на южном и восточном участках фронта.

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Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на разных направлениях, несмотря на попытки россиян атаковать в ответ. Оборона противника в Запорожской области продолжает "сыпаться". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 7 сентября.

Ситуация на фронте: Харьковская и Луганская области

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия по линии Купянск-Сватово-Кременная, но они остаются ограниченными. Аналитики приводят заявление украинского Генштаба о том, что ВС РФ провели наступательные операции вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска) и Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватово), но они оказались неудачными.

Российский "военный блогер" отметил, что оккупантам пришлось якобы взять оперативную паузу из-за неудачных действий на фронте и теперь они приступили к формированию новых подразделений из ранее разгромленных, которые будут принимать участие в будущих боях.

ВСУ тем временем продолжают свое наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная и предварительно есть успехи. Российский "военный блогер" утверждал, что украинские войска отбили неопределенные позиции в районе Серебрянского леса у Шипиловки (10 км к югу от Кременной).

ВСУ продолжают достигать определенных успехов по всей линии фронта Фото: ISW

Ситуация на фронте: Донецкая область

В этом регионе украинское контрнаступление также продолжается и ВСУ удалось продвинуться к югу от Бахмута на Бахмутском направлении. Эту информации подтвердили в Генштабе.

Также представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, как отмечают аналитики, рассказал о продвижении украинских войск в районе Клещиевки. В это же время в российском Министерстве обороны утверждают, что все украинские атаки якобы удалось отбить.

ВС РФ тем временем продолжают собственные наступательные действия на Бахмутском направлении, но предварительно без успехов.

ВСУ продолжают достигать определенных успехов по всей линии фронта Фото: ISW

Линия Авдеевка-Донецк. Там Вооруженные силы Украины не проводили наступательных действий, продолжается оборона. Россияне же действовали наоборот — с их стороны зафиксированы наземные атаки, но в Генштабе ВСУ отметили, что все попытки противника штурмовать были отражены.

"Российский "военный блогер" объявил краудфандинговую кампанию по сбору средств для военнослужащих 103-го мотострелкового полка (150-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия, Южный военный округ), которые, по некоторым данным, ведут боевые действия в районе Марьинки", — говорится в сообщении.

ВСУ продолжают достигать определенных успехов по всей линии фронта Фото: ISW

Ситуация на фронте: южное направление

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на административной границе между Донецкой и Запорожской областями, но предварительно аналитики ISW продвижений не фиксировали. В то же время в российском Минобороны утверждали, что оккупантам якобы удалось отразить все украинские штурмы.

Российский батальон "Восток" и его командир Александр Ходаковский, которые стоят в обороне на этом направлении, заявили, что ВС РФ вынуждены время от времени отступать в тактические тылы для восстановления сил. В связи с этим воюющие стороны время от времени обмениваются контролем над позициями вдоль Новодонецкого и Новомайорского.

ВСУ продолжают достигать определенных успехов по всей линии фронта Фото: ISW

Также отмечается, что ВСУ продолжили наступательные действия на западе Запорожской области и зафиксированы определенные успехи. Украинские войска продвинулись дальше северо-западнее Вербового (18 км юго-западнее Орехова).

Спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что 6 сентября украинские войска продвинулись к югу от Работино и западу от Вербового. Также определенные успехи зафиксированы к востоку от населенного пункта Новопрокоповка.

Аналитики ISW приводят слова российского "военного блогера" о том, что ВСУ возобновили наступательные операции к югу от Орехова и заняли новые позиции, однако подтвердить это пока что нельзя.

ВСУ продолжают достигать определенных успехов по всей линии фронта Фото: ISW ВСУ продолжают достигать определенных успехов по всей линии фронта Фото: ISW

Отдельно выделились действия украинских военных в дельте реки Днепр. Отмечалось, что две украинские десантные группы в количестве 30 человек якобы выдвинулись с северной части острова Перевальский, но ВС РФ якобы отбросили их обратно.

ВСУ продолжают достигать определенных успехов по всей линии фронта Фото: ISW

Напомним, 6 августа, на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен отметил "хороший прогресс", которого добились бойцы ВСУ за время контрнаступления Украины.