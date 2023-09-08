РФ взяла паузу біля Сватового, поки ЗСУ йдуть уперед під Бахмутом і Роботиним, — ISW (карти)

Американські аналітики зазначають, що на безлічі напрямків росіяни змушені відступати через тиск з боку українських захисників. Водночас Сили оборони досягли успіхів на південній та східній ділянках фронту.

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Збройні сили України продовжують контрнаступ на різних напрямках, незважаючи на спроби росіян атакувати у відповідь. Оборона противника в Запорізькій області продовжує "сипатися". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 7 вересня.

Ситуація на фронті: Харківська та Луганська області

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але вони залишаються обмеженими. Аналітики наводять заяву українського Генштабу про те, що ЗС РФ провели наступальні операції поблизу Синьківки (9 км на північний схід від Куп'янська) і Новоєгорівки (15 км на південний захід від населенного пункту Сватове), але вони виявилися невдалими.

Російський "військовий блогер" зазначив, що окупантам довелося нібито взяти оперативну паузу через невдалі дії на фронті, і тепер вони розпочали формування нових підрозділів із раніше розгромлених, які братимуть участь у майбутніх боях.

ЗСУ тим часом продовжують свій наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і попередньо мають успіхи. Російський "військовий блогер" стверджував, що українські війська відбили невизначені позиції в районі Серебрянського лісу біля Шипилівки (10 км на південь від Кремінної).

ЗСУ продовжують досягати певних успіхів по всій лінії фронту Фото: ISW

Ситуація на фронті: Донецька область

У цьому регіоні український контрнаступ також триває і ЗСУ вдалося просунутися на південь від Бахмута на Бахмутському напрямку. Цю інформацію підтвердили в Генштабі.

Також представник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, як зазначають аналітики, розповів про просування українських військ у районі Кліщіївки. Водночас у російському Міністерстві оборони стверджують, що всі українські атаки нібито вдалося відбити.

ЗС РФ тим часом продовжують власні наступальні дії на Бахмутському напрямку, але попередньо без успіхів.

ЗСУ продовжують досягати певних успіхів по всій лінії фронту Фото: ISW

Лінія Авдіївка-Донецьк. Там Збройні сили України не проводили наступальних дій, триває оборона. Росіяни ж діяли навпаки — з їхнього боку зафіксовано наземні атаки, але в Генштабі ЗСУ зазначили, що всі спроби противника штурмувати були відбиті.

"Російський "військовий блогер" оголосив краудфандингову кампанію зі збору коштів для військовослужбовців 103-го мотострілецького полку (150-та мотострілецька дивізія, 8-ма загальновійськова армія, Південний військовий округ), які, за деякими даними, ведуть бойові дії в районі Мар'їнки", — ідеться в повідомленні.

ЗСУ продовжують досягати певних успіхів по всій лінії фронту Фото: ISW

Ситуація на фронті: південний напрямок

Збройні сили України продовжують контрнаступ на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями, але попередньо аналітики ISW просувань не фіксували. Водночас у російському Міноборони стверджували, що окупантам нібито вдалося відбити всі українські штурми.

Російський батальйон "Восток" і його командир Олександр Ходаковський, які стоять в обороні на цьому напрямку, заявили, що ЗС РФ змушені час від часу відступати в тактичні тили для відновлення сил. У зв'язку з цим сторони, що воюють, час від часу обмінюються контролем над позиціями вздовж Новодонецького і Новомайорського.

ЗСУ продовжують досягати певних успіхів по всій лінії фронту Фото: ISW

Також наголошується, що ЗСУ продовжили наступальні дії на заході Запорізької області та зафіксовано певні успіхи. Українські війська просунулися далі на північний захід від Вербового (18 км на південний захід від населенного пункту Орiхiв).

Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що 6 вересня українські війська просунулися на південь від Работиного і захід від Вербового. Також певні успіхи зафіксовано на схід від населеного пункту Новопрокопівка.

Аналітики ISW наводять слова російського "військового блогера" про те, що ЗСУ відновили наступальні операції на південь від населенного пункту Орiхiв і зайняли нові позиції, проте підтвердити це поки що не можна.

ЗСУ продовжують досягати певних успіхів по всій лінії фронту Фото: ISW ЗСУ продовжують досягати певних успіхів по всій лінії фронту Фото: ISW

Окремо виділилися дії українських військових у дельті річки Дніпро. Зазначалося, що дві українські десантні групи в кількості 30 осіб нібито висунулися з північної частини острова Перевальський, але ЗС РФ нібито відкинули їх назад.

ЗСУ продовжують досягати певних успіхів по всій лінії фронту Фото: ISW

Нагадаємо, 6 серпня, на зустрічі з главою українського МЗС Дмитром Кулебою держсекретар США Ентоні Блінкен відзначив "хороший прогрес", якого досягли бійці ЗСУ за час контрнаступу України.