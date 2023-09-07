"Снова и снова превосходят ожидания": Брюссель не должен учить ВСУ воевать, – генсек НАТО (видео)

Йенс Столтенберг заявил, что большинство западных аналитиков говорили о том, что ВС РФ смогут захватить Киев в течение нескольких дней или недель. Однако украинцы все время превосходят ожидания Запада.

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Российская армия была второй в мире по силе и мощи, а стала второй в Украине. Европейским чиновникам не стоит критиковать контрнаступление ВСУ за "медлительность". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября, выступая перед Европарламентом.

По его словам, большинство западных аналитиков говорили о том, что ВС РФ смогут захватить Киев в течение нескольких дней или недель. Однако Силы обороны смогли вытеснить оккупантов с севера, а затем провести контрнаступление в Харьковской области и деоккупировать Херсон. Теперь те же самые эксперты разочарованы контрнаступлением ВСУ, жалуются, что оно продвигается слишком медленно.

"Реальность такова, что украинцы снова и снова превосходят ожидания", – заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, западные чиновники могут давать советы украинским военным и политикам, однако все самые сложные решения должны принимать командиры Сил обороны Украины, а также солдаты на местах.

"Вы не можете сидеть здесь, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО или штаб-квартире ЕС, и рассказывать им, как нужно воевать", — подчеркнул Столтенберг.

Йенс Столтенберг ответил критикам контрнаступления ВСУ

Напомним, что Воздушные силы показали работу установки Gepard в Одесской области. Украинские военные открыли огонь и уничтожили российский дрон за несколько секунд с помощью немецкой самоходной установки Gepard.